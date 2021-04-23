Разлад со спонсорами: Минск ввел санкции против Škoda

Минск в качестве ответных санкций против Запада запретил ввоз в Белоруссию товаров немецкого производителя автомобильных масел, смазочных материалов и присадок Liqui Moly, а также чешского производителя автомобилей Škoda Auto.

Также под запрет белорусских властей попали товары немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf (бренды Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena и другие).

Санкции введены «для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа», указывает Совет министров республики.

В случае выявления запрещенных товаров при пересечении границы они будут подлежать вывозу. В случае выявления этой продукции в продаже в торговых центрах, на рынках, выставках, ярмарках и в интернет-магазинах продавцам будет выдаваться предписание на запрет ее реализации.

«Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Белоруссию товары для личного пользования, указанные в постановлении, транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства», — поясняется в комментарии.

Впрочем, товары, уже приобретенные белорусскими продавцами, все же смогут быть реализованы — но продавцы обязаны промаркировать каждый товар «специальными контрольными знаками», которые наносятся на потребительскую упаковку.

Запрет вступает в силу через 10 дней, то есть с понедельника, 3 мая.

Представительство Liqui Moly находится в поселке Якубовичи — пригороде Минска. Сайт белорусского представительства Liqui Moly временно отключен, с ним проводятся технические работы.

У компании Škoda 10 дилерских центров на территории Белоруссии, и все они — судя по сайту автопроизводителя — не работают.

Все три попавших под рестрикции компании отказались быть спонсорами Чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен был пройти в Белоруссии и Латвии.

Причиной явилось несогласие с позицией властей республики в отношении оппозиции, проводящей митинги за отмену выборов президента Белоруссии, прошедших в августе 2020 года.

Liqui Moly в своем сообщении в Instagram указала, что компания привержена принципам справедливости, уважения, свободы, а также защиты и уважения прав человека.

«Текущая ситуация в Белоруссии, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Белоруссии глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly.

По этой причине Liqui Moly откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой, если комитет IIHF сохранит решение о проведении соревнований в Белоруссии», — пояснили в компании.

Белорусская компания ОБК — единственный официальный дистрибьютор товаров Liqui Moly в республику — выразила несогласие с позицией немецкого партнера.

«Это политизированное заявление коммерческой организации делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество с этим поставщиком по совершенно очевидным для всех причинам», -— заявили в ОБК.

В Škoda приняли аналогичное Liqui Moly решение.

«Мы гордимся тем, что были партнером Чемпионатов мира по хоккею 28 лет. Но мы также уважаем и пропагандируем защиту прав человека. Следовательно, Škoda откажется от спонсорства Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если Белоруссия подтвердил, что будет соорганизатором мероприятия», — говорилось в посте компании в Twitter.

В сообщении бренда Nivea также говорилось, что в компании не хотят работать с Белоруссие.

«Nivea выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что бренд Nivea Men не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Белоруссии.

Мы уже проинформировали IIHF об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями [данного вопроса]», — подчеркнули в компании.

В итоге в январе нынешнего года Совет Международной федерации хоккея (IIHF) передал Латвии право единолично проводить все игры ЧМ.

В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента республики. В очередной раз победил Александр Лукашенко, занимающий это пост уже четверть века. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Его основная соперница — Светлана Тихановская — получила 10,12% голосов.

Вслед за объявлением результатов в Белоруссии начались массовые митинги. Сначала их жестко подавляли силовики, затем — после того, как европейские страны обратили внимание на ситуацию в республике, — противодействие демонстрантам происходило в более мягкой форме.

Ситуация в стране привела к тому, что ЕС и США наложили санкции на отдельные ведомства и на некоторых чиновников, которые, по мнению Запада, причастны к подавлению протестов и фальсификации выборов (западные политики уверены, что голосование прошло с нарушениями).

Кроме того, меры затронули и белорусские предприятия оборонной сферы: Борисовский «140 ремонтный завод», разработчика автоматизированных систем управления «Агат - электромеханический завод», ОАО «МЗКТ» (изготавливает колесные базы для различных комплексов вооружений) и ЗАО «Белтехэкспорт», экспортирующего вооружения и военную технику за границу.