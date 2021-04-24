Пиво под запретом: Россия может ввести санкции против Чехии

Российские власти могут применить асимметричные меры в отношении Чехии, которая выслала из Праги большое число сотрудников российского посольства. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомые с обсуждением вопроса.

Москва может ограничить импорт чешской продукции, в том числе и пива. Один из источников отметил в разговоре с изданием, что российским властям «возможно, придется прибегнуть к экономическим санкциям, так как «нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги, отреагировать на которые чисто зеркально не получается».

При этом источники издания считают, что ограничения могут коснуться любой из отраслей продукции, которая поставляется в Россию. Но при этом собеседники «Коммерсанта» подчеркивают, что санкционный список будет составляться российскими властями так, чтобы «не навредить себе».

По данным Федеральной таможенной службы России, товарооборот с Чехией за 2020 год составил более $5,2 млрд. Это при том, что из-за пандемии он уменьшился почти на 50%.

Один из собеседников «Коммерсанта» считает, что под ограничения попадет именно чешское пиво, импорт которого в Россию в прошлом году составил более $38 млн (это почти на 10% больше по сравнению с 2019 годом).

Издание также обсудило возможность запрета на ввоз чешского пива с директором Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадимом Дробизом. Он считает, что такой запрет не сильно ударит по Чехии, а станет лишь «символическим уколом», так как в Россию импортируется лишь 40 млн литров в год. В то время как общий оборот пива и пивных напитков в России, по его словам, составляет 8 млрд литров. При этом из-за подорожания чешского пива россияне его потребляют все меньше.

Но Россия, помимо пива, импортирует из Чехии заводскую и бытовую технику, запчасти для автомобилей.

Если экономические ограничения будут введены, то это станет новым витком развития событий в конфликте, который недавно развернулся на фоне высылки российских дипломатов из Праги.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских диппредставителей, обвинив российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, которые произошли в 2014 году. В ответ на действия Праги, Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства. В Чехии затем объявили о высылке более 60 российских диппредставителей.

Собеседник «Коммерсанта» отметил, что если Россия будет действовать зеркально в ответ на высылку российских дипломатов, то в Прагу придется вернуться всем чешским дипломатам, в том числе и послу.

«А там и до разрыва дипломатических отношений недалеко. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа», — пояснил он.

В итоге стороны сошлись на том, что в Москве и Праге будут оставаться по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников посольства. «Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе», — отметили в МИД России.

Солидарность с Чехией ранее выразили ее союзники по НАТО — Латвия, Литва, Эстония и Словакия. Суммарно они объявили о высылке семи российских дипломатов. Москва объявила о зеркальных мерах. «Дипломаты Эстонии, Литвы и Латвии уже могут начать прикидывать, кому из них придется покинуть Москву», — посоветовали во внешнеполитическом ведомстве России после того, как 23 апреля эти страны объявили о своей поддержке Чехии «в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике».

Параллельно с этой историей США заявили о введении новых антироссийских санкций и о том, что на родину должны вернуться 10 российских диппредставителей. Американские власти уверены, что среди них есть «представители российских разведывательных служб». В знак поддержки Соединенных Штатов Польша выслала трех российских дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 10 американцев и 5 поляков.