Колонка на замке: кто выиграет от запрета на экспорт бензина

Кабмин намерен внести производящиеся на российских нефтеперерабатывающих заводах бензины в перечень товаров, вывоз которых из РФ может быть временно ограничен. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака.

В документе, в частности, указывается, что правительство приняло решение включить бензин в число товаров, которые представляют существенную важность для внутреннего рынка «в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

Перечень (№877) таких товаров был введен еще в 2007 году, ввиду значительного роста цен на ряд таких позиций, как молочная продукция, зерно, растительное масло. Технически включение не означает автоматического ограничения на экспорт бензина, но юридически правительству будет просто ввести ограничения в случае острой необходимости.

Официально Минэнерго и правительство вопрос ограничения экспорта бензина не комментируют. Источник «Газеты.Ru», знакомый с обсуждением этого вопроса в правительстве, сообщил, что среди потенциальных поводов для использования этого механизма

возникновение острого дефицита бензина в 1-2 регионах, значительный индекс роста цен, а также другие «внешние и внутренние факторы».

Собеседник издания также отметил, что решение об ограничении обсуждалось на ожиданиях вероятного повышения стоимости бензина в майские праздники. Впрочем, чиновник полагает, что пока применять этот механизм правительство не будет, скорее его введение используется как предостерегающий сигнал игрокам рынка.

Идея временного ограничения вывоза переработанного топлива из России возникла в апреле. Белый дом рассматривал в качестве варианта введение сезонного эмбарго на экспорт бензина, сообщает издание. Впрочем, профильный вице-премьер Александр Новак отмечал 21-го апреля, что ничего подобного предпринимать правительство пока что не будет.

«Мера [эмбарго] нужна в периоды, когда могут быть проблемы с балансом, не в течение года, а когда весенне-полевые работы, осенне-полевые работы — растет спрос и когда заводы на ремонт становятся»,

— приводит Reuters замечания Новака по этому поводу.

За последнее время наиболее остро проблема с запасами топлива в России проявилась в конце января этого года в Хабаровском крае. Из-за ремонта установки каталитического риформинга на Хабаровском НПЗ Эдуарда Худайнатова в регионе образовались огромные очереди на АЗС. Вскоре на сайтах объявлений появились сообщения о продаже бензина по 100 рублей за литр при региональной норме — 48-53 рубля за литр. Очереди на АЗС возникли также в Комсомольске-на-Амуре, Артеме и во Владивостоке.

При этом с начала 2021 года бензин в России подорожал сильнее, чем за весь прошлый год. Так, по данным Росстата, бензин на российских автозаправках за I квартал поднялся в цене на 3,2%. При этом за весь прошлый год динамика роста цен составила всего 2,4% по бензину марки «АИ-92» и 2,6% —по «АИ-95».

Введение ограничений на вывоз бензина приветствует лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Он убежден, что от этого выиграют простые автомобилисты.

«Все последние годы Сибирь и Дальний Восток страдают не только от дефицита топлива, но и цены там особенно фантастические, поэтому конечно давно уже нужно было ограничивать экспорт. Вот и в Хабаровске показательно, люди часами стояли в очередях. Что им там рассказывать, людям не интересны эти объяснения региональных властей.

Мы добывающая страна, поэтому это полная бесхозяйственность и бардак»,

— сказал «Газете.Ru» Лысаков.

Впрочем, он уверен, что добиться ограничениями экспорта снижения топлива не удастся, но таким образом правительство сможет заморозить рост цен. Это положительно отразится на малом бизнесе и перевозках, в которых цена топлива уже достигает существенных объемов, отметил Лысаков.

Правительство не будет ограничивать экспорт переработанного топлива, и все потенциальные запреты никак не повлияют на желание вертикально-интегрированных компаний утверждать такие расценки в своих сетях, какие они пожелают, уверен лидер «Движения автомобилистов России», экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин. Правозащитник напоминает, что доходы нефтегазового сектора экономики являются основным источником наполнения бюджета России.

«Для того, чтобы что-то менять, придется полностью пересматривать принципы российской экономики,

которая выстроена под наполнение бюджета от продажи как сырой, так и переработанной нефти в виде бензина. Если ограничить экспорт, это значит недополучить деньги на какие-то социальные или инфраструктурные проекты. Причем эти деньги уже учитываются в виде будущих доходов. Поэтому я не верю ни в какие ограничения», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Похмелкин.