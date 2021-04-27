Борьба с санкциями: почему Россия уходит от доллара

Доля доллара в российских экспортных расчетах составила в IV квартале 48,3%, показывают свежие данные Центробанка. В годовом выражении доля американской валюты в экспортных расчетах остановилась на отметке 55,8%. Еще три года назад (глубина доступных данных) этот показатель мог доходить до 70%. Сократить использование американской валюты во многом получилось за счет торговли России с Китаем, которая теперь больше чем на 80% ведется в евро (всего доля евро в экспортных расчетах выросла до 36%).

Как пишут аналитики Bloomberg, Россия на протяжении последних лет снижает зависимость от доллара во внешнеторговых расчетах из-за постоянной угрозы новых санкций. Страна «пытается найти способы изолировать свою экономику от американского вмешательства».

«Конечно, это естественным образом смягчает эффект от любых санкций, а главное, это делает последующие расчетные санкции менее осмысленными, если кому-то вдруг захочется их ввести»,

— объясняет «Газете.Ru» управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА», доцент НИУ ВШЭ и экономического факультета МГУ Антон Табах.

Но это процесс не столь быстрый, и главное не столько в какой валюте рассчитываются, сколько в какой валюте номинируют цены на сырьевые товары, подчеркивает он.

«Если мы вспомним, что у нас было еще лет 15 назад [на внутреннем рынке] — все расчеты в рублях, но цены были привязаны к условным единицам (у.е.) — евро и долларам. Поэтому доллар может сегодня меньше использоваться в расчетах, но долларизация все равно будет высокой», — говорит Антон Табах.

Что касается перехода на расчет в других валютах, то выбор евро и иных валют может быть связан с тем, насколько та или иная юрисдикция «любит заниматься навешиванием санкций» и насколько все централизовано. «Понятно, что еврозона достаточно децентрализована», что несколько снижает риски введения санкций на валютные расчеты, добавляет эксперт.

Доллар пока остается более распространенной валютой как в международных расчетах, так и в номинации цен на биржевые товары, хотя постепенно его роль снижается, «но это процесс долгий», продолжает Антон Табах. При этом использование других валют там, где цены назначаются в долларах, добавляет еще один слой валютного риска и расчетного риска из-за скачков курса валют третьих стран.

США 15 апреля объявили о введении новых санкций против России в ответ на вмешательство в выборы и хакерские атаки. Американским инвесторам запретили покупать на первичном рынке новые российские гособлигации после 14 июня и кредитовать российские Минфин, Центробанк или Фонд национального благосостояния.

Как отмечают аналитики «Эксперт РА», ограничения оказались не самыми жесткими и даже способствовали некоторой стабилизации рынка за счет снятия неопределенности. Кроме того, сейчас заимствования для российского ЦБ не столь нужны.

«Ресурсы Банка России позволяют поддержать ликвидность, а слабый рубль в комбинации с комфортными ценами на экспортные товары так наполнил российское казначейство, что заимствования можно на какое-то время прекратить или обойтись отечественными и не боящимися санкций иностранными инвесторами», — считают в «Эксперт РА».

При этом включение первичного рынка ОФЗ в санкционный список повышает общую токсичность российских активов, а особо тревожные комплаенс-менеджеры будут стараться их избегать, рассуждают аналитики агентства. Кроме того, формулировки санкционного указа президент США Джо Байдена передают «правительству», то есть Минфину и Госдепу, полномочия налагать новые ограничения на российский суверенный долг, что создает постоянную угрозу санкций «исподтишка».

«В целом новый раунд санкций не создает немедленных рисков, однако в долгосрочной перспективе он работает как оковы на российской экономике и финансовом секторе. Расширение санкций требует новых усилий для подстройки к ним, токсичность или подразумеваемая токсичность российских активов повышает стоимость заимствований или мешает проводить сделки – тем самым снижая возможности для привлечения инвестиций и экономического роста уже частному сектору»,

— заключают аналитики «Эксперт РА».