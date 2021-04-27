Мигрантов закодируют: власти сделают строительную отрасль прозрачнее

Для учета работающих на российских стройплощадках мигрантов введут систему идентификационных кодов. Об этом сообщил во вторник 27 апреля президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

«Мы должны навести порядок и сделать учет трудовых мигрантов в России. Нужно формализовать наши отношения, — цитирует Глушкова ТАСС. — Предлагается, чтобы любой работник, въезжающий на территорию РФ, получал свой QR-код, что подтверждало бы его законное нахождение на стройплощадке», — передавало агентство слова президента ассоциации. Позже формулировка QR-код в тексте была изменена на ID-код.

Также сообщалось, что планируется создать электронный реестр иностранной рабочей силы.

В Минцифре и в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина «Газете.Ru» сообщили, что информацию о введении кодов не комментируют.

Источники «Газеты.Ru» в строительной отрасли говорят, что эта идея является составной частью стратегии социально-экономического развития России до 2030 года, предполагающая агрессивное развитие инфраструктуры.

Предлагается, чтобы трудовые мигранты, въезжающие на территорию России, получат индивидуальный QR-код.

Это будет подтверждение законности нахождения иностранного работника на стройплощадке. Под кодом будет «зашита» вся необходимая информация о претенденте на получение рабочего места, то есть, его паспортные данные, квалификация, образование, результаты медицинских тестов и другое.

Еще один источник «Газеты.Ru» в строительной отрасли подтвердил, что правительство готовит концепцию агрессивного развития инфраструктурных проектов. В ней действительно содержится идея ввести цифровой учет въезжающих мигрантов, в том числе, и для рабочих мест на стройплощадках. Каким именно будет механизм оцифровки — пока не решено, уточнил он.

Платформа для мигрантов

Ранее в марте МВД РФ сообщало, что в России будет создана информационная платформа учета мигрантов, позволяющая последним получить госуслуги в электронном виде. Цифровой профиль позволит иностранцам вступать в трудовые отношения с работодателем. Компании, которые нанимают иностранную рабочую силу, будут обязаны зарегистрироваться в системе. Срок реализации проекта – 2020-2022 годы.

«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», — сообщала пресс-служба МВД.

По данным МВД, до пандемии в Россию ежегодно въезжали до 17 млн иностранцев. Значительную часть из них составляет трудовая миграция из бывших советских республик: Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Молдавии.

Цифровой паспорт и наличие QR-кода будут особенно актуальны после 15 июня. После этой даты в России истекает мораторий на санкции для нелегальных мигрантов, которых пандемия застала в России.

Они должны будут покинуть страну или легализоваться. Ранее вице-премьер Хуснуллин оценивал дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России в 1,5-2 млн человек.

Российские стройки будут испытывать кадровый голод даже после открытия границ и возвращения мигрантов, поясняет председатель комитета «Деловой России» по строительству Владимир Кошелев.

«Нам катастрофически не хватает людей на стройках. Как минимум надо 600 тыс. специалистов разных направлений», — говорит Кошелев.

Омбудсмен по нацпроектам в сфере градостроительный политики Елена Киселева считает инструмент в виде QR-кода можно применить и для самих застройщиков, для создания единой цифровой системы управления строительным комплексом. «Подобная система, насколько я знаю, успешно реализуется в Китае. Это даст возможность дистанционно (в цифровом виде) получать застройщикам необходимые экспертизы, согласования и разрешения от органов, которые осуществляют исполнение соответствующих функций», — считает Киселева.

Руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли Общественного совета при Минстрое России Михаил Викторов сообщил «Газете.Ru», что переход строительной отрасли на идентификационные коды поможет упорядочить регулирование, как доступа мигрантов на строительный рынок России, так и их последующий учёт и контроль.

«Понятно, что обязательно надо учитывать в коде информацию санитарного свойства: наличие или отсутствие прививки у мигранта, уровень квалификации. Технически это легко прошивается. Я считаю, что бояться применения таких кодов не стоит», — говорит Викторов.

Оцифрованный работник - хороший работник

Но важно, чтобы все мигранты, получая QR-код, давали согласие на обработку персональных данных. «Тогда права человека не будут нарушены, а работа с трудовыми кадрами из соседних государств будет законным образом структурирована», — добавляет Кошелев из «Деловой России».

Призывает не бояться введения кодов и председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. «Я на днях участвовал в одной дискуссии в Совете Федерации и пришел туда с результатом ПЦР-теста, на входе предъявил тест в виде такого кода. Никаких проблем. Не думаю, что мигранты будут возражать против QR-кодов, никакого харама, запрета на цифровой код нет ни у мусульман, ни у евреев», — говорит Клименко.

Он считает, что цифровизация реально поможет сделать строительную отрасль прозрачнее. «Сейчас до трети мигрантов бегают с разрешениями на работу, подлинность этих бумажек проверить невозможно. А цифровые технологии обойти сложнее», — считает Клименко.

«В случае, если QR-код будет поддерживаться цифровой подписью работника, подделать документ будет очень сложно. Это поставит крест на теневом рынке поддельных документов», — заметил замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский, добавляя, что введение такой практики существенно упростит и ускорит технологию проверок на рабочих местах.

«Я не усматриваю каких-либо нарушений прав человека на приватность, ведь QR код — это фактически цифровой идентификатор документов, которые выдаются трудовым мигрантам, и ничего больше», — говорит эксперт НИУ ВШЭ Головщинский.

Согласие мигранта на необходимость использования кода даже не потребуется – это станет условием его легального пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории России, заключил эксперт.