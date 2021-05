Любители против порностудий: как меняется рынок видео для взрослых

Популярная у авторов эротического контента британская платформа OnlyFans сообщила о росте выручки на 553% в прошлом финансовом году — до £281 млн. Совокупная сумма транзакций подскочила в семь раз — до £1,7 млрд. Сервис набрал популярность на фоне пандемии коронавируса: число его пользователей превысило 120 млн человек — с менее чем 20 миллионов годом ранее, пишет Financial Times (FT). Находясь на самоизоляции люди стали больше искать развлечений в интернете. Кроме того, для многих подобные платформы – это способ заработать.

OnlyFans популярен у порнозвезд, вебкам-моделей, а также, например, у музыкантов, фитнес-тренеров. Платформа была создана в 2016 году, ее возглавляет Тим Стокли — сын бывшего инвестиционного банкира Гая Столки.

Сервис предоставляет контент по подписке, пользователи платят от $5 до $50 в месяц. Если компания выйдет на IPO, то есть ее акции будут размещены публично, сервис могут оценить в несколько миллиардов фунтов стерлингов. В таком случае OnlyFans станет одной из ведущих британских технологических компаний, отмечает FT.

Всплеск интереса к эротическому контенту был и в России. Например, «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщал, что за 100 дней самоизоляции, начиная с конца марта, пользователи мобильного интернета стали посещать сайты для взрослых на 57,9% чаще по сравнению с началом года. Мужчины заходили на подобные ресурсы в семь раз активнее женщин. Самый высокий интерес к эротическому контенту был среди пользователей в возрасте 30-40 лет.

Авторы любительского видео при этом ищут различные способы обратить внимание пользователей. В начале апреля «Газета.Ru» обнаружила, что предложения о виртуальном сексе появились на «Авито». Девушки маскируют свою рекламу под объявления о продаже нижнего белья. Одна из пользовательниц под псевдонимом «Зайка» запросила за 10 фотографий и две минуты видео интимного характера 400 рублей, виртуальный секс по видеозвоноку — 1000 рублей.

В сервисе по поиску работы Superjob «Газете.Ru» рассказали, что модераторы иногда «банят» различные «модельные агентства» и «массажные салоны», которые ищут порномоделей, ведущих видеочатов и массажисток.

«Как правило, в таких объявлениях нет никаких требований к кандидатам, кроме возраста, внешности, умения вести себя раскрепощенно перед камерой. При этом в условиях работы иногородним обещают бесплатное проживание», — сообщили в пресс-службе.

Любители против порностудий

Оценить аудиторию порносайтов и их заработки очень сложно, поскольку ни в России, ни в других странах нет специальных органов или сообществ, которые бы вели эту статистику, рассказал «Газете.Ru» основатель Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николай Чумаков. Однако можно сказать, что на фоне пандемии их трафик действительно увеличился: об этом, например, сообщал один из крупнейших порно-сайтов Pornhub.

Несмотря на это, порноиндустрия столкнулась и с большими проблемами: например, продакшн-студии из-за коронавируса не могли снимать видео, потому что нельзя было собираться группами, арендовать студии, привозить актеров из-за рубежа.

Так, гей-порноактер Дрю Себастьян даже занялся кулинарным бизнесом из-за отсутствия съемок.

При этом, крупным организациям в отрасли уже давно оказывают серьезную конкуренцию любители, отмечает Чумаков. В отчете того же Pornhub за 2019 год (за 2020-й не опубликован) говорится, что самым популярным поисковым запросом было слово «Amateur», то есть, любительское видео. Количество просмотров по сравнению с предыдущим годом выросло на 108%. Некоторые порномодели выкладывают свои фотографии на OnlyFans, за что их нередко критикуют, поскольку они «отбирают хлеб» у других участников индустрии.

«С точки зрения влияния на медиа OnlyFans – это Pornhub 2015 года. Главная звезда, про которую пишут The New York Times, The Guardian и прочие крупные издания»,

— заметил Николай Чумаков.

По его мнению, любительское порно в целом сейчас интереснее, чем студийное, с точки зрения бизнеса: оно привлекает больше внимания. Даже в России сняли сериал «Хэппи-энд» — про вебкам. Кроме того, непрофессиональное видео не требует больших ресурсов, для него не нужно придумывать сюжеты. Крупные студии, потерявшие возможность снимать во время пандемии, были вынуждены обращаться к девушкам-любителям, чтобы они сделали им видео за деньги.

Вообще любительское видео и вебкам – гораздо большее живое и натуральное, чем какой-нибудь очередной ролик профессиональной студии, отмечает Чумаков. У актеров нет к друг другу чувств, а многие девушки выкладывают на OnlyFans или других платформах видео со своими реальными партнерами. Людям легче соотносить себя с ними: это такое порно-реалити-шоу 24 часа в сутки.

Как в России регулируется оборот порнографии

За распространение порнографии в России может грозить уголовная ответственность – это прописано в статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

Незаконное изготовление порнографии и (или) ее перевозка через границу России для распространения, публичной демонстрации или рекламы грозит штрафом от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В случае распространения порнографических материалов среди несовершеннолетних, нарушителя могут приговорить к лишению свободы на срок от двух до пяти лет (п. 2 ст. 242 УК РФ). За распространение, публичную демонстрацию материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних могут лишить свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового (п. 1 ст. 241.1 УК РФ).

«Однако в законодательстве не дано определение порнографической продукции, в связи с чем невозможно понять, в каком случае будет применяться статья УК, а в каком — нет. Также не дано определение предмета порнографии. Относить то или иное произведение к порнографии решает искусствовед. При этом провести экспертизу может практически любой выпускник с профильным образованием», — пояснила «Газете.Ru» юрист Анна Пойлова.

По ее словам, из-за того, что в России до сих пор не урегулирован вопрос о предмете порнографического материала, создается правовая неопределенность и неоднозначная судебная практика.