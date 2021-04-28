«Буханки» для Африки: УАЗ занесло в Эфиопию

Российский УАЗ и компания Bazra Motors подписали договор об начале сборочного производства ульяновских автомобилей на территории республики Эфиопия, сообщил отечественный завод.

«В ходе переговоров с руководством компании Bazra Motors, прошедших во время официального визита делегации УАЗ в Эфиопию, стороны заключили соглашение о запуске производства, развитии продаж и обеспечении последующего технического обслуживания продукции Ульяновского автомобильного завода на территории этой восточноафриканской страны», — следует из собщения пресс-службы УАЗа.

Согласно соглашению, ульяновцы берут на себя организацию сборочной площадки, на которой по методу SKD (крупноузловая) будет организована сборка на производственной площадке Bazra Motors в городе Комболча (штат Амхара). Планируется производить внедорожники, пикапы, легкие коммерческие грузовички на базе «Патриота»,

а также старые УАЗовские фургоны и легковые грузовики на базе «УАЗ-452» более известной, как «Буханка».

«В перспективе модельную гамму пополнят уникальные модификации, разработанные в соответствии со спецификой рынка Эфиопии», — уточнили в компании.

Планируется, что эфиопское предприятие выйдет на проектную мощность в 3 тыс. машин в год к концу 2023-го года. Поставка первой партии из 64 машинокомплектов намечена на август текущего года.

Растущие африканские рынки сейчас все более активно привлекают внимание автопроизводителей, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. На черном континенте очень активно укрепляют присутствие китайцские автокомпании. Для того, чтобы УАЗ утвердился в Эфиопии и смог конкурировать с китайцами, ульяновцам потребуется поработать над надежностью и качеством своей продукции и выводить только специально подготовленные машины, полагает эксперт.

«Как минимум 85% дорог Эфиопии — это пыльные грунтовки, климат жаркий и влажный, а на западе — сухой и пустынный. Сети станций технического обслуживания не развиты либо отсутствуют.

Соответственно, на такой рынок нужно выводить надежный автомобиль, адаптированный к местному климату. В противном случае, бренд ждут имиджевые потери из-за проблем с качеством»,

— полагает Бургазлиев.

Эксперт отмечает, что из-за высоких температур, как минимум, на «УАЗах» потребуется устанавливать более производительные кондиционеры, усиленные воздушные и салонные фильтры и более мощную систему охлаждения двигателя.

«Вопрос — не потребуется ли дополнительный масляный радиатор охлаждения для автоматической коробки передач, если такие версии планируется поставлять? И, конечно, придется что-то придумывать по пыльникам, сальникам и прочим элементам подвески, потому что мелкодисперсная пыль может очень быстро выводить из строя подвеску на «УАЗах», — отмечает Бургазлиев.

В экспортный потенциал «УАЗа» не верит автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Он полагает, что этот шаг компании — скорее сигнал для правительства РФ о том, что руководство завода еще не поставило на нем крест. Собеседник «Газеты.Ru» напомнил, что недавно глава «УАЗа» Адиль Ширинов говорил о заморозке единственной перспективной модели, так называемого «Русского Прадо», из-за этого у многих сложилось впечатление, что владельцы (завод через компанию Sollers контролирует бизнесмен Вадим Швецов — «Газета.Ru») хотят проститься с «УАЗом», объяснил он.

«У нас очень любят вот такие реляции о новых экспортных рынках. Минпромторг под это дело выдает различные субсидии. Помогает деньгами и Российский экспортный центр, а на деле мы получаем продажи по 300 машин в год.

Компания, прикрытая госденьгами, может и не потеряет на этом, а вот что с этого государству? Какой смысл вкладываться в авантюрные проекты?», — задается вопросами эксперт.

Ифанов обращает внимание на то, что Эфиопия — не самая удачная страна для входа на Африканский континент, в отличие, к примеру, от Египта или ЮАР. Местный рынок пополняется за счет подержанных машин, и объяснить эфиопу преимущество нового «УАЗа» даже перед Toyota Hilux 2010 года выпуска будет сложно, убежден он.

«Кроме того, Эфиопия окружена такими странами, как Северный и Южный Судан, Сомали, Йемен и Кения. Разве только в последнюю еще можно будет что-то поставить. Остальные находятся в перманентном военном состоянии и фактически неплатежеспособны. Там скорее будет востребован завод по производству патронов, нежели новых «УАЗов», — резюмировал Ифанов.