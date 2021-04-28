На инвестиционном уровне: Moody's сохранило кредитный рейтинг «Роснефти»

Как результат в настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня.

Их значения соответствуют кредитным рейтингам Российской Федерации, от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody's (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный – через ПАО АНК «Башнефть»).

Факторы, определившие рейтинг

У «Роснефти» сильный бизнес-профиль, считают аналитики Moody's. В свою очередь, низкий уровень производственных затрат поддерживает доходность «Роснефти», а также является ее конкурентным преимуществом в различных сценариях цен на нефть.

По оценкам Moody's, в 2021 году «Роснефть» продемонстрирует значительное улучшение кредитных метрик.

Даже при более низких ценах на нефть (50 долларов при текущих 66 долларов) источников ликвидности «Роснефти» хватает на дальнейшее снижение долга, финансирование капитальных вложений и дивидендных выплат, считают аналитики Moody's, отмечая, что к концу 2021 года уровень долговой нагрузки компании может сократиться более чем на 40%.

«Несмотря на сокращение в 2020 году программы капитальных затрат, что является общерыночной тенденцией, «Роснефть» не стала откладывать запуск стратегически важных проектов, обеспечив себе значительное конкурентное преимущество в будущем, так как теперь у «Роснефти» отсутствуют значимые риски для долгосрочных объемов добычи и уровня прибыли», - говорится в отчете Moody's.

Moody's отмечает, что «Роснефть» демонстрирует решительность в области энергетического перехода.

И перечисляет главные достижения НК. Такие, как последовательное увеличение доли газа в добыче углеводородов, намерение направить 7% капитальных вложений 2020-2022 годы на «зеленые инвестиции», низкий уровень удельных суммарных затрат на добычу (менее 10 долл. на б.н.э.).

Все это, по мнению аналитиков, должно позволить «Роснефти» сохранить прибыльность в широком диапазоне стресс-сценариев цен на нефть.

Роль Плана по углеродному менеджмента

Moody's отмечает и разработку «Роснефтью» План по углеродному менеджменту до 2035 года.

Как известно, он предусматривает достижение целого ряда конкретных целей: предотвращение выбросов парниковых газов в объёме 20 млн тонн CO2-эквивалента; сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%; достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%; а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.

В результате «Роснефть» оказалась по сути первой российской компанией, установившей долгосрочные цели по предотвращению абсолютных выбросов.

Более того, по данным Bloomberg, «Роснефть» уже находится среди лидеров нефтегазового сектора по показателю удельных выбросов. Как отмечают эксперты, по итогам 2019 года интенсивность прямых выбросов парниковых газов «Роснефти» в секторе добычи (нефть и газ) составила 19,6 кг СО2-эквивалента на бнэ по сравнению с 25,9 СО2-эквивалента на б. н. э. у BP и 35,3 - у Exxon Mobil.

Кроме того, «Роснефть» учитывает риски энергетического перехода в своей деятельности и предпринимает соответствующие действия для минимизации его эффекта, отметили в Moody's.

Концепция ESG

В свою очередь, ESG-рейтинги «Роснефти» соответствующих международных агентств выше среднеотраслевых уровней, констатировали аналитики агентства. А этот фактор делает «Роснефть» одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования на российском энергетическом рынке.

Именно «Роснефть» является лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде признанных международных ESG рейтингов - Refinitiv, Bloomberg, глобальном корпоративном рейтинге в области прав человека CHRB, а также входит в число ведущих компаний в международных рейтингах CDP в категориях «климат» и «водные ресурсы».

В конце 2020 года FTSE Russell, подразделение Лондонской фондовой биржи подтвердило, что «Роснефть» остается участником группы международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series, которая оценивает крупнейшие глобальные компании с учетом результатов деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации.

В конце 2020 года рейтинг «Роснефти» FTSE Russell был повышен до 3,9 баллов по пятибалльной шкале. По своим показателям российская НК опередила 84% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой классификации (ICB supersector). В рейтинге Bloomberg ESG Disclosure «Роснефть» опережает большинство сопоставимых нефтегазовых компаний мира (рейтинг 70,1).

Именно концепция ESG сейчас является основополагающей для большинства инвесторов.

«Как грибы после дождя растут фонды ESG, да и крупнейшие мировые управляющие компании такие как BlackRock, также в своих инвестициях опираются на принцип ESG, — отмечал инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. — Компаниям присваиваются рейтинги ESG, а наиболее продвинутые получают премию к капитализации», — подчеркивал аналитик.