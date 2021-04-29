«Мало на что повлияет»: Европарламент принял антироссийскую резолюцию

Резолюцию под названием «Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака на Чешскую Республику» поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались - 46.

Европарламент предложил заблокировать активы российских олигархов и их семей и аннулировать им визы.

Кроме того, в резолюции предлагается отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT и остановить строительство газопровода «Северный поток-2» в случае вторжения России на Украину.

Резолюция не является обязательной к исполнению, носит рекомендательный характер. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признавал отсутствие у ЕС компетенции для заморозки строительства российского газопровода и отключения России от SWIFT.

Не хватает компетенции

SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками по всему миру. К системе подключены порядка 11 тыс. финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что нет смысла комментировать «решение законодательного органа ЕС, в компетенцию которого входит все и ничего».

«Эта резолюция мало на что повлияет. Вы же видите по реакции рынков? Пригрозили резолюцией, отключением. Тишина. Рубль молчит. А вот на малейший слух из Минфина США или от ФРС – да, рынки реагируют», — говорит Табах.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не столь категоричен. Тем не менее он считает маловероятным, что Россию отключат от SWIFT, даже если Европарламент примет резолюцию. «Для расчетов внутри России есть Национальная система платежных карт (НСПК), а для банков и компаний — Система передачи финансовых сообщений. Обе созданы Центробанком. Сейчас в Системе передачи финансовых сообщений зарегистрировано около 400 пользователей, юридических лиц, это российские и иностранные банки», — поясняет Аксаков.

Он считает, что с платежами за пределы России могут возникнуть временные проблемы, но СПФС действует в 13 странах СНГ и Евразийского экономического союза. Взаимодействие с остальным миром будут осложнено. Есть вариант восстановления денежных проводок через Китай.

«Народный банк Китая не испугается санкций ЕС. Также вместо SWIFT можно задействовать блокчейн», — считает Аксаков.

Главный экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов уверен, что SWIFT как международная частная организация вполне может проигнорировать рекомендации Европарламента. «И еще один важный момент. Речь в резолюции не идёт о запрете расчётов с Россией, а об отключении от SWIFT. То есть, расчёты в случае чего можно проводить не только через SWIFT. В этом случае банковские проводки не остановятся, но, скорее всего, замедлится их скорость, могут быть сбои», — говорит Суверов.

В случае отключения российские банки должны будут работать с западными о форме верификации платёжных сделок вне SWIFT с тем, чтобы эти сделки были юридически обязывающими. «Иностранные банки по договорённости с российскими могут стать платежными агентами российских банков при расчётах с остальными мировыми финансовыми институтами», — говорит Суверов.

Есть вероятность, что зарубежные финансовые партнеры в случае принятия негативной резолюции в ЕС не захотят иметь дело с некоторыми российскими банками или российским аналогом SWIFT, добавил он.

Иранский бартер и другие способы обхода

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин считает, что в случае отключения от привычной системы международных расчетов пострадают отдельные субъекты хозяйственной деятельности, которые ориентированы на внешнеэкономическую деятельность.

«Возрастут издержки на переводы юрлиц и ИП, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность. Это критично, но не трагично. Россия все равно не будет изгнана из мировой экономики», — говорит Ковригин.

По его мнению, есть способ пользоваться услугами банков дружественных стран, которые подключены к SWIFT. Для России такой страной может стать, например, Белоруссия.

Доцент экономического факультета РУДН Ирина Айдрус видит немало способов «замены» системе SWIFT. В то м числе экзотические.

«В 2012 году иранские банки были отключены от системы SWIFT. В результате иранские экспортеры и импортеры были вынуждены искать обходные пути для международных расчетов. Одним из них стал бартер, когда иранская нефть обменивалась на поставки зарубежных товаров», — говорит эксперт.

В России торговые партнеры работают через иранский МирБизнесБанк, имеющий несколько филиалов. Также российские импортеры и экспортеры прибегают к платежным услугам иранских компаний, работающих на российском рынке.

Еще одна схема, заслуживающая внимания, отмечает эксперт РУДН Айдрус, это запущенный механизм INSTEX, первый платеж в рамках которого был осуществлён в 2020 году. INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) представляет собой инструмент поддержки торговли между Ираном и странами ЕС и Великобританией, позволяющий легально торговать с Ираном в обход традиционных платежных систем.

«Все обходные системы значительно увеличивают затраты на трансграничные переводы, в том числе и временные. Банки используют невыгодный внутренний валютный курс. В случае с Ираном ситуация усугубляется разницей в официальном и реальном валютными курсами», — уточняет Айдрус.

Все равно труба придет

Что касается «Северного потока-2», то эксперты еще более скептично оценивают шансы Европарламента помешать достройке этого проекта. «Европарламент принимал уже много таких резолюций в прошлые годы. В 2018-м, например. Это не означает, что будут введены реальные запреты», — говорит эксперт Финансового университета , аналитик Фонда национальной энергобезопасности

По его словам, санкции, которые действительно остановят строительство «СП-2», могут ввести только главы стран-членов ЕС. Причем только единогласно. Если хотя бы одна страна будет против санкций, то решения не будет.

Эксперт уверен, что газопровод в ЕС будет достроен. И «Газпром» имеет все возможности в соответствии с антимонополным регулированием в ЕС загрузить трубу российским газом на все 100%. «Но сначала «Газпром» попытается получить исключение из-под антимонопольного регулирования для «Северного потока-2». В законе написано, что это можно сделать, если применение антимонопольных норм не приводит к повышению конкуренции», — заключает Юшков.