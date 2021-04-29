Скрученный пробег заводят под статью

В среднем у 65% продаваемых машин с пробегом занижены показания одометра, выяснил автомобильный классифайд «Дром.ру» в ходе исследования собственной базы объявлений. Чем дешевле машина, тем выше вероятность купить автомобиль со скрученным километражем, обнаружили в компании.

На исследование отреагировала ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД): она готовит обращение в комитет по транспорту и строительству Госдумы, рассчитывая на то, что депутаты, наконец, подготовят законопроект о наказании за скрутку пробега.

«Мы обратили внимание на исследование «Дрома». Данные, которые в нем приведены, на самом деле могут не отражать реальной картины проблемы. Я допускаю, что в некоторых случаях факты скрутки пробега доходят до 90%.

В связи с этим мы в ближайшее время обратимся в Госдуму, в профильный комитет, для инициирования законопроекта о нормативной квалификации подобных манипуляций», — рассказал «Газете.Ru» вице-президент РОАД Денис Мигаль.

Собеседник издания отметил, что ассоциация не готова говорить о том, как нужно классифицировать этот проступок — по административному или уголовному законодательству.

«Мы в РОАД, прежде всего, убеждены, что такие действия должны стать вне закона, и любой человек, вызывая к себе некого помощника, оказывающего «услугу» по обнулению одометра, должен понимать, что таким образом он вызывает преступника и идет на преступление, за которое полагается соответствующее наказание», — отметил Мигаль.

Эксперты «Дрома» обращают внимание на то, что наибольший шанс нарваться на машину с измененным показателями километража в сегменте стоимостью до 500 тысяч рублей. Тут у 73% машин могут быть отклонения от реальных цифр на одометре. В некоторых случаях у таких автомобилей пробег скручивался по два-три раза,

а средняя величина занижения реального пробега составила 180 тыс. км,

говорится в исследовании.

В категории от 500 тысяч до 800 тысяч рублей данные пробега фальсифицируются у 62% машин, а в сегменте от 800 тысяч до 1,6 млн рублей у каждого второго лота приборка «скорректирована». В этих ценовых нишах в среднем пробег скручивали два раза на 78–100 тыс. км.

Менее всего страдают от этой проблемы покупатели дорогих автомобилей, только 40% авто по цене 1,6-3 млн продаются с заниженными счетчиками. И здесь, если «крутится» одометр, то в среднем не более, чем на 60 тысяч км. В премиум-сегменте (от 3 млн рублей) только у трети машин изменены показатели пробега, делается это, как правило, один раз и не более, чем на 25 тысяч км, отмечают эксперты.

Чем опасна скрутка

Если бы у машин с пробегом оставались их реальные показания счетчиков, то в среднем цена вариантов с большим километражем была бы на 20-30% ниже, объясняет Денис Мигаль из РОАД.

«Машина со скрученным пробегом, прежде всего, — это опасность для других участников дорожного движения.

Потому что ее владелец может и не знать о ее потенциальных технических проблемах. К примеру, если с 260 тыс. км сняли тысяч 160, то эти километры никуда не делись в металле и деталях — их нужно обслуживать соответственно интервалам техобслуживания», — говорит Мигаль.

Ситуацию со скрученным пробегом можно решить и без введения каких либо дополнительных законодательных ужесточений, убежден партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он отмечает в беседе с «Газетой.Ru», что в гражданском и административном кодексах достаточно необходимых норм для квалификации такого правонарушения, но всех участников рынка устраивает нынешняя ситуация.

«Сами дилеры не святые и, надо честно сказать, они тоже подкручивают машинам пробег. Но если говорить о проблеме, то с ней действительно нужно что-то делать, а то наш рынок скатится до уровня албанского, где совершенно непонятно, что покупаешь», — подытоживает Моржаретто.