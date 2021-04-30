«Пандемия — не повод для манипуляций»

— Подскажите, пожалуйста, что происходит и почему ГТЛК выступила с намерением обанкротить «СКОЛ»?

— Начнем с того, что ГТЛК – не единственный истец по вопросу банкротства авиакомпании «СКОЛ». Этой компании направлены аналогичные претензии от лица нескольких организаций. Согласно Федресурсу, сейчас их пять: АО «ГТЛК», АО Банк «СНГБ», ООО «ФПО «Доверие»», ООО «ЛК «Перспектива»», ООО «Дмитровмонтажгрупп». Скоро может добавиться и шестой – это один из основных кредиторов «СКОЛа» ПАО «Банк Зенит».

Согласно оценке экспертов, суммарный долг упомянутым организациям приближается к 2 млрд рублей. Это без учета долгов перед ГТЛК.

Почему «СКОЛ» влез в такие долги – объяснить сложно. Но на рынке распространено мнение, что это результат демпинговых игр компании. К примеру, согласно средним расчетам, порог окупаемости летного часа одного борта – 250 тыс. рублей, а авиакомпания, заходя на открытые конкурсы, ставила сумму в 140-160 тыс. рублей.

— Вы приводите довольно любопытные цифры. Но как же тогда компании удавалось выживать, ведь работа в убыток не кормит?

— Используя неэффективную коммерческую модель в России, авиакомпания продолжала исполнять контракты по линии Организации объединенных наций. Эти подработки позволяли «СКОЛу» какое-то время выплачивать средства по обязательствам.

Но, насколько мы знаем, от контрактов ООН «СКОЛ» был отстранен, поскольку компания не соблюдала условия договоров.

А воздушные суда, которые использовались на этих работах, остались за рубежом и, к сожалению, простаивают там вместо того, чтобы работать на благо родины. Все вышеперечисленные действия вкупе и привели «СКОЛ» на грань банкротства, к огромным долгам, и не только перед ГТЛК.

— Какие действия предпринимает ГТЛК, если видит, что у лизингополучателя возникли проблемы?

— ГТЛК всегда шла навстречу и продолжает оказывать максимальную поддержку своим клиентам с хорошим трэк-рекордом. По итогам 2020 года ГТЛК снизила долговую нагрузку на транспортные организации более чем на 20 млрд рублей за счет реструктуризации действующих договоров, уменьшения лизинговых ставок и отсрочек платежей. В частности, авиационному сектору оказана помощь в размере 8 млрд рублей. В 2021 году компания намерена сконцентрировать свое внимание на повышении качества портфеля и работе с дебиторской задолженностью.

К примеру, ГТЛК недавно провела успешные переговоры по реструктуризации с авиакомпанией «Русские вертолетные системы».

По факту, мы помогли и реструктурировали часть задолженности. Переговорный процесс для нивелирования негативных факторов, связанных с пандемией, продолжается и сейчас и проходит в позитивном ключе.

ГТЛК – инструмент развития транспортной отрасли, мы помогаем государству и реализуем проекты национального масштаба, которые позволяют улучшать экономический климат России.

— Почему же тогда авиакомпания «СКОЛ» оказалась в такой ситуации, с чего все началось? И каков общий долг перед ГТЛК сейчас?

— По контрактам с ООО «Авиакомпания «СКОЛ»» ГТЛК передала 30 отечественных вертолетов и 5 самолетов L-410 в 2017-2019 годах. Вся техника была поставлена в рамках программ по развитию малой авиации с государственным софинансированием.

В 2019 году «СКОЛ» прекратил совершать платежи по договору. На сегодняшний день долг перед ГТЛК вырос до 3,1 млрд рублей. Мы неоднократно пытались найти варианты решения, которые устроили бы обе стороны. По итогам многочисленных переговоров, авиакомпания «СКОЛ» не смогла договориться с ГТЛК по условиям урегулирования проблемной ситуации и скорейшему возврату просроченной задолженности. Учитывая, что договоренности по урегулированию задолженности между сторонами так и не были достигнуты, мы были вынуждены обратиться в суд для защиты своих интересов и взыскания задолженности в судебном порядке.

Мы уже прошли много судов по долгам авиакомпании «СКОЛ» и выиграли все иски.

В законную силу вступило три решения суда о взыскании задолженности с авиакомпании «СКОЛ» в пользу ГТЛК в размере 2,4 млрд рублей. По одному из решений (на сумму 477 млн рублей) в декабре 2020 года возбуждена процедура исполнительного производства. Оно не было исполнено авиакомпанией «СКОЛ», судебные приставы сейчас ведут работу по взысканию задолженности в рамках исполнительного производства. Но могу сказать, что даже этих мер пока недостаточно для погашения всех текущих обязательств перед ГТЛК.

Сложившаяся ситуация очень неприятна также и нам. Но тут крайне важно помнить, что в обязанности ГТЛК как госкомпании входит обеспечение возвратности государственных средств в рамках лизинговых программ и реинвестирование их в дальнейшие закупки отечественной техники. ГТЛК будет продолжать добиваться от авиакомпании «СКОЛ» погашения задолженности всеми законными способами.

— «СКОЛ» опубликовал «Открытое письмо Министрам и Губернатору», что вызвало некоторые волнения в отрасли. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Очень многое из того, что изложено в письме, адресованном федеральным Министрам В.Г. Савельеву, Д.В. Мантурову и Губернатору А.А. Алиханову, по факту не соответствует действительности. Давайте обратимся к нескольким выдержкам из письма.

В тексте, в частности, говорится о возможности предоставления в залог ГТЛК доли в уставном капитале авиакомпании. Но на данный момент все имущество «СКОЛа» заложено в двух банках – «Зенит» и «Сургутнефтегазбанк». Такие активы представляют мало интереса для кого-либо. К слову, 22 апреля текущего года «Сургутнефтегазбанк» разместил на Федресурсе извещение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «СКОЛа».

Также в письме «СКОЛ» ссылается на то, что главной причиной тяжелого положения компании стала пандемия. Глупо отрицать, какую огромную нагрузку на бизнес оказал мировой кризис, однако, как я уже говорил, проблемы авиакомпании начались за несколько лет до начала распространения коронавируса.

Еще один момент, на который мы обратили внимание. «СКОЛ» пишет об отсутствии выручки по факту проведения работ в Индонезии. Так вот, все другие присутствующие там авиакомпании, согласно имеющимся данным, получили выручку в полном объеме.

— Если «СКОЛ» все же будет признан банкротом, насколько пострадает рынок региональных перевозок и санавиации?

— В тексте письма, о котором мы только что говорили, действительно упоминаются риски, связанные с нарушением логистических цепочек в регионах работы авиакомпании «СКОЛ» и реализацией контрактов по санитарной авиации. Так вот, по мнению экспертов рынка, риски минимальны, поскольку техника, которую сейчас эксплуатирует «СКОЛ», очень востребована на рынке, и существует целый ряд авиакомпаний, готовых взять на себя все необходимые задачи.

Относительно контрактов по санавиации. Могу сказать, что вопрос проработан во взаимодействии с Минздравом России и представителями регионов, в которых осуществлял операционную деятельность «СКОЛ». Совместно был определен ряд действующих авиакомпаний, которые могли бы выполнять санитарные работы в будущем.

В случае, если «СКОЛ» примет правильное решение и не будет затягивать процесс передачи бортов, то выполнение санитарных контрактов не будет приостановлено.

Новые эксплуатанты получат эти вертолеты быстро и смогут сразу приступить к работам. Со своей стороны, ГТЛК приложит все усилия, чтобы оперативно передать флот заинтересованным компаниям для выполнения запланированного объема работ. На единственном пассажирском маршруте «СКОЛа» Псков-Калининград-Псков авиакомпанию безболезненно сможет заменить новый перевозчик.

ГТЛК, как и всегда, учитывает все риски и готова активно содействовать в урегулировании любых возникающих вопросов.