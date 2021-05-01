В России скорректировали демпфер на бензин, чтобы удержать цены

С 1 мая в России начнет работать скорректированный демпфирующий механизм на топливо.

Его корректировка стала необходима после увеличения цен в начале года. Новый механизм позволит удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции за счет снижения индикативной цены и увеличения тем самым размера выплат нефтекомпаниям.

Как отметил ранее замглавы Минфина Алексей Сазонов, механизм начнет действовать с 1 мая, несмотря на то, что официально законопроект будет утвержден позднее этой даты.

Демпфирующий механизм помогает регулировать топливный рынок.

Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы. В обратном случае нефтекомпании перечисляют разницу в бюджет. Эксперты отмечают, что это помогает сдержать рост цен на внутреннем рынке.

По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, изменение параметров демпфирующего механизма позволит существенно улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора, отмечает ТАСС.

Месяцем ранее в Минэнерго сообщали, что стабилизация рынка топлива позволит снизить стоимость литра бензина примерно на 5 рублей.

«Фактическая цена бензина Аи-92 — 44,89 рубля за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рубля за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рубля дороже», — приводит ТАСС текст заявления министерства.

Таким образом 44,89 руб. за бензин платит покупатель, а 5,19 руб. — государство через демпфирующий механизм. Таким образом стоимость бензина в России остается стабильной как при высоких, так и при низких мировых ценах.

«Если мировые цены на бензин растут, государство доплачивает нефтеперерабатывающим компаниям, чтобы они не повышали резко стоимость внутри страны. Бизнес не несет убытки, а жители получают бензин по выгодной цене», — пояснили в Минэнерго суть демпфирующего механизма.

При этом в Минэнерго отметили, что в России одна из самых низких цен на бензин в мире. Как передает ТАСС, в США литр Аи-92 стоит 63,61 руб., а в Норвегии — 150,49 руб. В настоящее время в Москве литр Аи-92 в среднем стоит 45,02 руб.

С 1 мая индикативная цена бензина в формуле демпфера будет снижена на 4 тыс. руб. по сравнению с действующей ставкой. В течение следующего года снижение составит 2,7 тыс. руб. за тонну по сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе, добавляет ТАСС.

С начала 2023 года планируется провести индексацию индикативной цены бензина на 3%.

В результате должен вырасти объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям. Всего из бюджета будет выделено 350 млрд руб. в течение 2021-2023 гг. Половину этих расходов планируется покрыть за счет увеличения НДПИ на нефть, но это несущественно повлияет на финансово-экономическое положение нефтяных компаний, пообещали в Минэнерго.

При этом корректировка стоимости дизельного топлива произойдет только в следующем году.

Механизм демфера стали применять с начала 2019 года. Его действие помогло тогда удержать рост цен на бензин на АЗС на уровне инфляции. В 2020 году увеличение цен было почти в два раза ниже инфляции. По данным Минфина, это были самые низкие показатели за последние несколько лет.