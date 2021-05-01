«Поможем при отключении от SWIFT»: как мошенники обманывают россиян

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они обзванивают клиентов банков и запрашивают личные данные карт, а также одноразовые коды. Происходит это под предлогом «защиты карт от отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT», сообщает РИА «Новости».

В частности, неизвестный позвонил клиенту одного крупного банка и представился сотрудником службы безопасности кредитной организации, сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что в России скоро отключат SWIFT. Но он может сделать так, чтобы карта клиента продолжала работать в системе. Для этого необходим номер карты и ее секретный код CVC. После этого клиенту банка якобы должно прийти СМС-уведомление с информацией о том, что карта будет внесена в специальный список карт, которые не должны быть заблокированы.

Сообщения о таких звонках стали появляться в соцсетях спустя пару часов после объявления Европарламентом своей рекомендации по отключению России от межбанковской системы, обратила внимание руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Пока сообщений об успешности таких атак мы не наблюдали. Но это вопрос времени. Восемь из 10 граждан, которым поступит такой звонок, посмеются и не отреагируют. Но будет определенный процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги», — отметила эксперт.

При этом, по словам Лазаревой, срок жизни таких легенд короткий — не более пары недель после того, как ведущие СМИ опубликуют громкие и весомые опровержения.

В Сбербанке тем временем обращают внимание, что такое мошенничество является разновидностью схемы с использованием методов социальной инженерии. Злоумышленники меняют сценарии, подстраиваясь под актуальную повестку.

«Всем клиентам мы рекомендуем быть бдительными и не сообщать никому пароли и коды из СМС», — сказали «Известиям» в банке.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов, в свою очередь, подчеркнул, что подобные звонки всегда исходят от мошенников, так как банковские сотрудники никогда не попросят своего клиента назвать конфиденциальную информацию — номер карты, код CVV или ОТР (одноразовый пароль).

Другой эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в комментарии для RT дал один совет: «Когда вы слышите какое-то предложение от банка, от полиции, от социальной службы — кладите трубку и звоните туда сами, тогда вы точно не попадетесь на удочку мошенников».

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — это международная межбанковская система передачи данных и совершения платежей. К ней подключено более 11 тыс. крупных организаций почти во всех странах мира.

Призывы Европарламента к отключению России от этой системы звучали еще в 2014 году на фоне конфликта на юго-востоке Украины и вхождения Крыма в состав России по итогам референдума среди местных жителей.

В конце апреля ЕП принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT в случае обострения ситуации на Украине. У Евросоюза вообще нет права на отключать государство от SWIFT, так как это международная частная организация. Об этом во время голосования в Европарламенте заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Накануне этих событий министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что в России есть своя база для создания аналога SWIFT.

«Я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

В середине апреля стало известно, что ЦБ России решил увеличить долю внутреннего трафика, который бы направлялся через российский аналог SWIFT — национальную систему передачи финансовых сообщений (СПФС) на треть, и довести ее до 30% к 2023 году.