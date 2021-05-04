Треть россиян недовольны майскими из-за падения зарплаты

Сайт Webbankir провел соцопрос, выяснив отношение жителей России к длинным майским выходным. Об этом сообщает «РИА Новости».

33,8% россиян полагают, что нерабочие дни с 1 по 10 мая ударят по их заработку, при этом почти каждый десятый житель страны рассчитывает, что заработает больше, чем обычно.

В то же время большинство опрошенных – 56,6% — считают, что дополнительные дни отдыха никак не скажутся на их зарплате. Почти столько же, две трети россиян, намерены провести эти дни дома. Немногим более четверти опрошенных поедут отдыхать за город, а еще 5% изъявили намерение поехать на курорты.

В конце апреля портал Rambler сообщил, что около трети респондентов планируют потратить на праздниках от 5 до 10 тысяч рублей, 19% — от 10 до 30 тысяч, 15% — больше 30 тысяч. Эксперты полагают, что эти каникулы незначительно скажутся на российской экономике. Потреблять в праздники меньше россияне не будут, а предприятия с непрерывным циклом производства все равно продолжают работать. Об этом, в частности, заявил в эфире radiokp.ru экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

«С экономической точки зрения, я думаю, будет все замечательно, потому что праздники — это перенаправление трат в другие секторы экономики, которые тоже получают возможность получить дополнительные средства, доход, то, что человек не успевает приобрести в будние дни», — предположил эксперт.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими, сообщила пресс-служба Кремля.

«Установить с 4 по 7 мая включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — сказано в указе. В документе также говорится, что такое решение было принято «в целях сохранения тенденции сокращения распространения» коронавируса, а также «укрепления здоровья граждан» РФ и «в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации».

Спустя пару дней вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работодатели обязаны выплачивать заработную плату своим сотрудникам в нерабочие дни.

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях работникам, чья работа оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя», — подчеркнула она.

По данным портала Superjob, продолжать работать в майские праздники намерены банки, компании производственной отрасли и предприятия сферы услуг. Лишь 26% организаций в России намерены отдыхать с 4 по 7 мая. Опрос компании «Мегаплан» показал, что длинные майские считают излишними более 25% представителей малого и среднего бизнеса. Особенно вредными они считают эту меру в условиях пандемии COVID-19.

В целом, закончиться майские должны во вторник, 11 мая — поскольку День Победы выпадает на воскресенье, выходной перенесли на начало следующей недели.