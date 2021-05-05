После Первомая: акции «Роснефть» пошли вверх

Высока вероятность продолжения роста в ближайшие дни до уровней 548–552 рублей за акцию, считают аналитики инвестиционной компании БКС.

«Роснефть» — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи.

С минимумов ноября 2020 года котировки «Роснефти» поднимались на 69%. Стоимость акций компании уже достигала исторических максимумов в 548–560 рублей, но в среднесрочной перспективе у бумаг остается глобальная цель роста на уровне 620–650 рублей за акцию, считают аналитики БКС.

Оптимизм аналитиков

Не только в «БКС Экспресс» оптимистично смотрят на ценные бумаги «Роснефти». Скорее, это общая оценка рынка.

Например, все тот же «Атон» считает, что акции «Роснефти» имеют потенциал роста в 39% от текущих значений.

Аналитики ИК признали, что добавление в декабре 2020 года акций «Роснефти» в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования полностью себя оправдало, поскольку акции НК показали самый существенный рост среди компаний нефтегазового сектора РФ.