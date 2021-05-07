Правительство ввело антимонопольные меры для поддержки независимых АЗС

Кабинет министров ввел очередные меры по недопущению роста цен на топливо, в этот раз корректировка коснулась механизма биржевых торгов. Соответствующее постановление утверждено председателем правительства Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном портале кабмина.

«Крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС»,

— говорится в сообщении.

Таким образом, новый документ внедряет понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы нефтепереработчики, поставляющие топливо на торги, заранее закладывали объёмы продаж топлива на каждом пункте поставки на месяц вперёд, отмечается в сообщении Белого дома. Подчеркивается, что подобное решение, как ожидается, «поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС».

«Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода»,

– говорится в документе.

«Это позволит отдельным компаниям отгружать ещё больше нефтепродуктов. Также гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдёт до пунктов, где покупатели забирают товар», – также отмечается в сообщении.

До этого реализация топлива допускалась только посредством железнодорожных поставок. Власти надеются, что принятое постановление поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, а также окажет сдерживающее воздействие на общий индекс инфляции.

Постановление также утверждает правила, при которых фиксируются требования по определению минимальной величины объема автомобильного бензина пятого класса и (или) дизельного топлива пятого класса в налоговом периоде на биржевых торгах.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, с 10 января по 7 апреля цены на бензин АИ-92 выросли на 7,4% (с 49,7 тыс. до 53,4 тыс. руб.), на АИ-95 — на 9% (с 51,0 тыс. до 55,7 тыс. руб. за тонну). При этом с декабря 2020 года по 23 марта 2021-го биржевые оптовые цены на АИ-92 возросли на 18,6%, на АИ-95 — на 18,8%.

Кроме того, с 1-го мая в России начал работать скорректированный демпферный топливный механизм в нефтяной отрасли. Повод для изменения демпфера появился после резкого роста цен на все виды топлива в начале года. В итоге в марте правительство решило снизить индикативную цену, повысив таким образом размер компенсаций компаниям нефтяного сектора.

Демпферный механизм, иначе называемый обратным акцизом на нефть, был утвержден правительством Дмитрия Медведева три года назад как реакция на острую нехватку топлива и рост цен в период пика сельхозуборочных работ. Механизм учитывает разницу между экспортной и индикативной внутренней ценой топлива, размер последней закреплен законодательно и ежегодно индексируется на 5%.

При положительной разнице, когда нефтяникам выгоднее экспортные поставки нежели, чем продажи внутри страны, государство компенсирует им потери равные приблизительно половине разницы.

Благодаря этому нефтепереработчики могут удерживать оптовые цены внутри России. Когда ситуация меняется на противоположную и разница становится отрицательной, то уже владельцы НПЗ вносят деньги в бюджет. Будучи еще министром энергетики Александр Новак говорил, что «нулевой» баланс (когда никто никому не платит и цены на бензин и дизель в России не повышаются) достигается при цене нефти на уровне $50–55 за баррель.

Сейчас последнее решение Минфина и Минэнерго предполагает, что индикативная цена бензина в формуле акциза снижена на 4 тыс. руб. по сравнению с действующей ставкой. В 2022 году она уменьшится на 2,7 тыс. руб. по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой. А размер ежегодно индексации с 2023 года снизится с 5% до 3%. Перенастройка демпферного механизма обойдется бюджету в 350 млрд руб.