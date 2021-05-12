«Русский стаканчик»: в США растет популярность мороженого из России

США за первый квартал нынешнего года увеличили импорт мороженого из России в 3,7 раза, американские партнеры купили 1,9 тыс. тонн российского лакомства на сумму $4,7 млн, говорится в отчете Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт».

Всего Россия за январь-март 2021 года продала 5,6 тыс. тонн мороженого — на 13% больше аналогичного показателя за прошлый год – на $14 млн, и США занимают первое место среди всех импортеров, на них приходится 33% российского экспорта продукта.

По словам генерального директора «Кореновского молочно-консервного комбината» Игоря Московцева, главными покупателями отечественного мороженого за океаном остаются приезжие из России и других постсоветских стран.

«В США поставки стабильно развиваются и расширяется география. Мороженого в этой стране потребляется много, особенно в южных штатах, таких как Флорида или Калифорния, и на наш взгляд, наше мороженое выигрывает по качеству. Но основные потребители — это все же выходцы из стран бывшего СССР», — пояснил топ-менеджер.

Самым большим спросом пользуется стаканчик, который американцы называют «русский стаканчик».

«Также к традиционным российским [видам мороженого, пользующимся спросом за границей] можно отнести лакомку, которая востребована среди тех, кто родился на постсоветском пространстве, более привычные для иностранцев вещи — рожки, а также мороженое с различными комбинациями вкусов», — детализировал Московцев.

Вторым по объему импорта российского мороженого является Китай с 18% от общего объема поставок, увеличивший ввоз на 43% — до 576 тонн. В марте нынешнего года китайская сторона расширила экспортный список российских производителей мороженого: сейчас, по данным Россельхознадзора, право на поставку продукции в Китай имеют 48 предприятий РФ. В пятёрку импортеров лакомства из России также входят Казахстан, Монголия и Украина.

Впрочем, среди россиян потребление мороженого тоже постоянно растет, и новый рекорд объема проданного лакомства эксперты прогнозируют на этот год, говорится в специальном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

«Объем потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1% — до рекордных за последние 10 лет 448 тыс. тонн или 3,1 кг на душу населения. Рост потребления станет продолжением тенденции на постепенное увеличение спроса в предыдущие 10 лет», — указывается в отчете.

Руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов указал, что продажи мороженого, значительная доля которых приходятся на уличные киоски, парки, кафе, показали рост, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии.

«Это было связано с изменившимися в период самоизоляции привычками потребителя. Так, в 2020 году выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, мороженое стали больше есть дома, заказывая доставку через Интернет», — пояснил специалист.

При этом, учитывая холодный климат России и четкую сезонность внутреннего потребления мороженого, точкой роста для отечественных производителей аналитики видят увеличение экспорта.

Импорт же лакомства в Россию в нынешнем году, как ожидается, снизится на 20% — до 15 тыс. тонн.

«На динамику потребления импортного мороженого также влияют колебания валютного курса и отчасти введение маркировки мороженого, которая становится обязательной с середины этого года. В то же время полагаем, что это открывает дополнительные возможности для отечественных производителей по восполнению тех объемов импортной продукции, которые могут выпасть из потребления в связи с адаптацией зарубежных компаний к новым экономическим и регуляторным условиям», — подчеркнул Дальнов.

Популярность российского мороженого среди иностранцев широко использует в своей дипломатии президент России Владимир Путин.

В августе 2019 года российский лидер угощал лакомством турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на Международном авиакосмическом салоне в подмосковном Жуковском.

Двумя месяцами ранее перед началом пленарного заседания Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент России лично заехал в резиденцию председателя КНР Си Цзиньпина в Душанбе, чтобы поздравить его с 66-летием и подарить ящик пломбира.

«Приехал к вам чуть пораньше, чтобы поздравить с днем рождения. У нас такая необычная работа, которая заставляет и в дни рождения функционировать, исполнять свой долг. Я хочу пожелать вам всего самого хорошего, самого доброго. Мы вам привезли хорошие подарки и мороженое из Москвы, которые вы любите», — сказал Путин китайскому коллеге.

В 2016 году на саммит G20 в китайском городе Ханчжоу Путин также привез в подарок Си Цзиньпину ящик российского мороженого. Позднее на пресс-конференции по итогам саммита G20 Путин сказал, что не помнит, какое мороженое подарил главе КНР.

«Если по‑честному, не буду врать, я не знаю, но вкусное. Китайцы сказали во Владивостоке, что вкусное: «Мы — говорят — в Китае очень любим». Мои ребята взяли и сказали, что все у них есть, мы готовы передать. Я говорю: «Передавайте, чего ждете? Пока сами не съели», — ответил президент на соответствующий вопрос журналиста.

Чуть ранее в ходе встречи с инвесторами Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме Путин узнал, что граждане Китая не могут вывозить из России их любимое мороженое. После этого он пообещал привезти угощение в подарок китайскому лидеру.