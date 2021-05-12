На машину деньги есть: в апреле выросли продажи автомобилей

В апреле 2021 года автокомпании реализовали в России 152 тысячи автомобилей, сообщает комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. Это на 290% превосходит результат «черного апреля» прошлого года, заявил по случаю публикации статистики глава комитета АЕБ Томас Штэрцель.

В комитете подчеркнули, что четыре крупнейших локальных производителя («АвтоВАЗ», Kia, Hyundai, Renault) показывают особенно значительный результат продаж в сравнении с 2020 годом, когда они больше всего пострадали из-за введения режима самоизоляции. Совокупный объем продаж за с января по апрель этого года составил 516 тысяч автомобилей, что на 24% выше чем в прошлом году, но на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года.

«Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернется в свою колею,

комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки»,

– заявил Томас Штерцель.

Наиболее внушительный рост в десятке лидеров показала компания Hyundai, чьи продажи выросли сразу в 6,4 раза до 15,5 тыс. машин. Не менее впечатляющий результат и у Haval, который увеличил отгрузку автомобилей в апреле до 3 тыс. машин, что в семь раз выше результата апреля 2020 года. Значительную динамику роста также показали компании Chery (2,9 тыс. штук; рост в 12,6 раза), Mitsubishi (2 тыс. штук; в 12,3 раза) и Peugeot (843 штук; в 11 раз).

Впрочем, чтобы понимать реальную картину рынка нужно сравнивать прошедший месяц не с пандемическими низкими показателями прошлого года, а хотя бы с мартом 2021 года, тогда картина становится более актуальная, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Так, по его оценкам, к предыдущему месяцу прирост продаж в апреле составил всего 2%.

«Даже это в принципе неплохо, учитывая, что сейчас трудно купить автомобиль, по некоторым брендам просто не найти машину в топовом исполнении», – заметил собеседник.

Спрос в апреле был достаточно высокий, но он был ограничен доступностью автомобилей, соглашается генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Кроме того, на ситуацию повлияли рост цен на автомобили и дефицит комплектаций и опций, отмечает он.



«После майских праздников люди вернуться в Москву и продажи активизируются. Однако в целом продажи на авторынке сокращаются, и спрос будет снижаться», – предупредил глава «АвтоСпецЦентра».

Генеральный директора «Автодома» Андрей Ольховский отмечает, что в апреле спрос был даже выше, чем прогнозировался. В начале мая эта тенденция продолжилась и продажи были в разы выше чем год назад, когда был пик ограничительных мер.

«Высокое контрактование связано с рядом действующих ограничительных мер – часть сбережений наши клиенты потратили на покупку автомобилей»,

– поделился мнением Ольховский.

«Автодом» также дает консервативный прогноз – дилер ожидает, что после праздников покупательская активность вернётся к стандартным показателям, а в конце месяца спрос, возможно, ослабнет.

На рынке сохраняется дефицит машин, в том числе популярных моделей, есть ограничения по некоторым опциям. Но усиления дефицита в апреле на какие-либо конкретные версии не отмечается, говорит председатель правления автомобильной группы «Авилон» Андрей Павлович. В минувшем месяце холдинг фиксировал стабильную динамику, продажи по ряду брендов выросли, так как был приход клиентского стока, поступили ранее заказанные автомобили. Собеседник издания ожидает, что ближе к лету автокомпании вновь перепишут ценники.

«Можно прогнозировать, что во второй половине мая спрос на новые автомобили усилится. Вероятно, интерес покупателей будет подогрет ожиданиями дальнейшего роста цен»,

– сказал Павлович.

Повышения стоимости машин ожидает и автоэксперт Сергей Ифанов, по его мнению, сейчас в ценах новых автомобилей еще не полностью отражается увеличение Минпромторгом России утилизационного сбора и подорожание комплектующих из-за нехватки полупроводников. Ближе к концу июня придут новые партии машин, в том числе новые поколения моделей, у них цен будут ощутимо выше, предупреждает он.