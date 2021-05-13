«Не только прогрессивная дивидендная политика, но и стратегические проекты»

Ситуация на рынках

Так, за день ценные бумаги »Роснефти» подорожали на +3,12% до 548,60 рублей за акцию.

При этом российский фондовый рынок торговался в среду незначительно и разнонаправленно меняясь к уровням предыдущего закрытия, отмечает агентство «Прайм».

В свою очередь, внешний фон оставался противоречивым.

Индекс Мосбиржи к концу торгов в среду вырос лишь на +0,06% до 3654,14 пунктов. Между тем индекс РТС снизился на -0,41% до 1546,34 пунктов.

Дивиденды и другие факторы роста

Как известно, ранее совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год на общую сумму 73,55 млрд рублей.

Компания — одна из немногих в мировой нефтегазовой отрасли продемонстрировала чистую прибыль в сложный год пандемии, все глобальные мейджеры завершили этот год с существенными убытками.

Динамика стоимости акций «Роснефти» частично связана с отчетностью, которая будет опубликована позднее на этой неделе, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Ведь «Роснефть» традиционно демонстрирует сильную отчетность», — напомнил эксперт.

«На протяжении многих лет у компании положительный свободно-денежный поток, прогрессивная дивидендная политика», - отмечает он.

Консенсус аналитиков

«Кроме того, большинство ведущих аналитиков, повышают целевые уровни и таргеты по акциям «Роснефти», — напомнил Суверов.

Например, в начале апреля «Газпромбанк» повысил целевую цену по акциям «Роснефти» сразу на 30% до 10,1 долл./ГДР, выставив самую высокую целевую цену из всех инвестиционных банков.

Инвесторам нравится, что «Роснефть» имеет не только прогрессивную дивидендную политику, но и осуществляет стратегический инвестиционный проект, констатировал эксперт.

Роль «Восток Ойл»

«Восток Ойл» вызывает интерес у многих аналитиков, которые в этом контексте оптимистично смотрят на долгосрочное будущее компании, говорит Суверов.

«Восток Ойл» — долгосрочный проект, который даст стратегический эффект на капитализацию, подчеркнул Суверов.

«Таким образом, рост стоимости акций «Роснефти» безусловно связан с тем, что большинство международных аналитиков считает ценные бумаги именно этой компании фаворитами на российском фондовом рынке», — подытожил он.