Луни: «Дивиденды «Роснефти» могут способствовать трансформации ВР»

Заявление Луни прозвучало в среду на общем собрании акционеров BP..

В феврале этого года «Роснефть» и BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на поддержку деятельности обеих компаний в области углеродного менеджмента и устойчивого развития.



Компании заявляли о намерении объединить усилия в области разработки отраслевых методологий и стандартов углеродного менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению выбросов метана, а также применению технологий повышения энергоэффективности.

Историческое соглашение

«Роснефть» и BP высоко оценивают перспективы новых проектов, предусматривающих применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2, а также развитие водородного бизнеса.



Обе компании объединяет не только многолетняя история успешного сотрудничества в различных областях, но и намерение использовать этот опыт в будущих перспективных проектах, говорил тогда глава российской НК Игорь Сечин.



Заключенное с «Роснефтью» соглашение может стать важной предпосылкой для движения вперёд, отмечал в свою очередь главный исполнительный директор BP Бернард Луни.

Сотрудничество «Роснефти» и BP успешно развивается, заметил инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов

Оценка Путина

«Мы являемся партнёрами «Роснефти» уже почти десять лет и многое смогли узнать друг от друга за это время, — подчеркнул он. — В BP верят в силу партнёрства и с оптимизмом смотрят на возможность объединить лучшие знания и мировой опыт обеих компаний для совместной работы над поиском и разработкой низкоуглеродных решений и мер по сокращению выбросов».«Это пример долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества во множестве проектов. Сейчас активно развивается сотрудничество по экологической повестке, это нашло отражение в программе стратегического сотрудничества компаний и способствует повышению капитализации «Роснефти» в контексте особо пристального внимания инвесторов к ESG проблематике», - убежден эксперт.

Россия удовлетворена тем, как осуществляется сотрудничество BP и «Роснефти», говорил в апреле президент России Владимир Путин.

«Стремление к углеродной нейтральности - это правильная, благородная задача.

И знаю, что ваша компания уделяет этому большое внимание и средства вкладывает в исследования по этому направлению. Знаю, что ваше сотрудничество с российской «Роснефтью» идет весьма успешно, и капитализация вашей компании, имея ввиду запасы, которые растут, в том числе на территории Российской Федерации имеет положительные значения. Со своей стороны, мы удовлетворены, как это сотрудничество осуществляется», - сказал президент, обращаясь к главе ВР Бернарду Луни.