Tesla разъехалась с биткоином: заявление Илона Маска обрушило криптовалюту

Американский производитель автомобилей Tesla приостанавливает прием биткоинов в качестве оплаты. Такое заявление сделал ее основатель Илон Маск. По его словам, криптовалюта не будет использоваться до тех пор, пока ее получение не станет более экологичным.

«Tesla приостановила продажи транспортных средств с использованием биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов», — написал Илон Маск на своей странице в Twitter.

Он добавил, что сама по себе криптовалюта – это хорошая идея, и у нее есть «многообещающее будущее». Но ее использование не должно «дорого обойтись для окружающей среды».

«Tesla не будет продавать биткоины, и мы собираемся использовать их для транзакций, как только для его майнинга будут использоваться более устойчивые источники энергии», — добавил Илон Маск.

На фоне этого заявления курс биткоина резко пошел вниз. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падал более чем на 17%, до $46,795, отмечает «РИА Новости». По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина падала на 11,85% — до $50,627.

Финансовые аналитики неоднократно обращали внимание, что курс биткоина «привязан» к новостям Tesla, с тех пор как стало известно, что автокомпания инвестировала $1,5 млрд в биткоин. Об этом говорилось в квартальном отчете компании, который был направлен в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В нем также сообщалось, что в ближайшее время покупатели смогут расплачиваться за авто с помощью биткоинов. Чуть позднее, в конце марта, Илон Маск объявил, что теперь компания принимает эту криптовалюту.

«Мы инвестировали в биткойн в общей сложности $1,5 млрд в соответствии с нашей политикой и можем приобретать и хранить цифровые активы временно или на длительный срок. Более того, мы планируем начать использовать биткойн в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем», — говорилось в документе.

В конце марта Илон Маск сообщил, что покупатели Tesla теперь могут расплачиваться биткоинами. Однако сам он критиковал криптовалюту, назвав инвестиции Tesla в эту криптовалюту «безрассудством». Он заявил, что действия компании не отражают его личную позицию.

«Действия Tesla не отражают напрямую моего мнения. Держать некоторое количество биткоинов, которые являются просто менее глупой формой ликвидности, чем бумажные деньги, — достаточно безрассудно для компании из [индекса] S&P500», — писал он в Twitter.

«Чтобы было понятно, я не инвестор, а инженер. У меня даже нет никаких публично торгуемых акций, кроме Tesla. Однако, когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не станет искать что-то взамен. Биткоин — почти такая же ерунда, как и бумажные деньги. Ключевое слово — «почти», — заявлял тогда Илон Маск.