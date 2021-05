Лампедуза в помощь: как мигранты атакуют Европу

Более 2000 человек достигли южного итальянского острова Лампедуза на лодках всего за шесть последних дней, сообщает ВВС. Теплая погода способствует прибытию в Европу новой волны мигрантов. В основном это выходцы из Ливии, уточняет издание.

«В этом году до берегов Италии уже добрались почти 13 тыс. человек, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года», — отмечается в статье.

Итальянское правительство в очередной раз бьет тревогу, призывая своих партнеров по ЕС к солидарности, а министр внутренних дел требует провести «структурные изменения» в управлении мигрантами внутри евроблока. «Пока это все остается без внимания. Более того, Австрия, например, уже исключила возможность приема мигрантов, недавно прибывших с Лампедузы, — отмечает ВВС.

Беженцы живут в лагере под охраной полиции. Большинство из прибывших ходят босиком и используют все, что могут найти, чтобы укрыться от солнца. Лагерь рассчитан всего на 300 человек.

Хидая Ахмед из Нигерии рассказала, что заплатила контрабандистам 8000 ливийских динаров ($1800) за трехдневный переход на Лампедузу на лодке.

Другая женщина — Шантлин из Камеруна — говорит, что не собиралась покидать Ливию, где у нее был ресторан, но грабители пришли к ней домой, обокрали и изнасиловали, ранили в руку. «Пусть говорят, что я попала сюда незаконным путем. Но если они спросят меня и услышат мою историю, они поймут мою боль».

Лампедузу называют «воротами в Европу», Население острова, насчитывающее около шести тысяч человек, сначала терпеливо принимало беженцев. Теперь отношение к ним изменилось.

В разгар миграционного кризиса в ЕС в 2015 году на берег этого итальянского острова высадилось около 20 тыс. человек.

«Когда буксир привозит еще одну группу мигрантов, поднятых поблизости, представитель местной власти Атиллио Люсия, выкрикивает оскорбления и ругательства. «Я хочу, чтобы лагерь мигрантов был немедленно закрыт и была введена военно-морская блокада, чтобы они не могли получить доступ к острову», — цитирует издание местного жителя.

По данным итальянской разведки, 50-70 тыс. человек могут находиться на берегах Ливии в ожидании аналогичного «путешествия».

Рекорд 2015 года по наплыву мигрантов в Италию и в целом в ЕС может быть побит в этом году, не исключает BBC.

Не хотели делиться суверенитетом

Европа приняла «Новый пакт о миграции и убежище» (New Pact on Migration and Asylum) в сентябре 2020 года. В соответствии с пактом, страны, принимающие мигрантов по определенной квоте, получают дотации из общеевропейского бюджета. Были усилены морские и сухопутные границы. Ряд европейских стран под разными предлогами отказываются следовать этому механизму. А Великобритания даже использовала проблему мигрантов как один из весомых поводов для выхода из ЕС.

По данным ООН (2019 год) в мире было 26 млн беженцев.

В 2019 году, по данным Еврокомиссии, на европейском рынке труда было занято 8,8 млн граждан, не являющихся гражданами ЕС.

За этот период в ЕС прибыло 2,2 млн мигрантов. Данные за 2020 год пока не обнародованы. Всего в Евросоюзе проживает почти 450 млн человек.

«Ситуация с миграцией в Европе выглядит сегодня даже более критично, чем 5-6 лет назад. Это результат нарастания кризиса в странах африканского и азиатского континентов. Ограничения передвижения, введенные странами ЕС в связи с пандемией, могут затормозить очередную волну миграции, но не перекрыть ее», — заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Депутат считает, что введенная ранее система мер с обязательными квотами для стран-членов ЕС по приему беженцев не сработала.

Европа слишком долго тянула с подготовкой системного общеевропейского подхода к проблеме мигрантов и это негативно отражается на ее решении, считает научный сотрудник департамента международных отношений НИУ ВШЭ Георгий Кутырев.

«Долгое время страны-члены ЕС считали это направление нежелательным, поскольку политика миграции — классическая область, относящаяся к компетенциям национального суверенитета. Общеевропейская миграционная политика означает денационализацию, передачу части суверенитета в наднациональные органы Евросоюза. Не все страны готовы на это пойти», — говорит Кутырев.

Снижают эффективность единой миграционной политики и желание самих мигрантов любой ценой оказаться в привлекательных для них странах. Это Германия, Швеция, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Франция. В данных государствах скапливается в итоге большая часть беженцев. «В тоже время есть категория транзитных стран, как на территории ЕС, так и за его пределами. В их числе Италия, Венгрия, Греция, Болгария, Сербия, Македония, Турция. Правительства этих стран пытаются сдержать поток мигрантов и развернуть его в обратном направлении, но на это требуются дополнительные средства», — говорит Кутырев, добавляя, что Еврокомиссии сложно сбалансировать интересы разных стран ЕС.

Ассимиляция вместо интеграции

Хотя бы частично проблему избыточного наплыва мигрантов можно решить за счет ужесточения фильтрации, отмечает преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин. Необходимо четко отделить беженцев, пострадавших на родине от войны и насилия, жертв тоталитарных режимов от трудовых мигрантов, ищущих лучшей доли. «Эта непростая проблема, поскольку мигранты прибывают в ЕС часто без документов и трудно даже определить, из какой они страны», — говорит он.

При этом европейская бюрократия нередко тоже извлекает выгоду из этой проблемы. «Европа с ее высоким уровнем толерантности и социальных гарантий тем не менее берет к себе под видом беженцев, вынужденных покинуть родину по форс-мажорным обстоятельствам, самых обыкновенных трудовых мигрантов. Правда, потом некоторые из них, если не многие, живут на пособия и не планируют работать», — заметил Асмятуллин.

Он напоминает, что высылка беженцев противоречит нескольким правовым актам, действующим в ЕС и защищающим права граждан на свободу передвижения. «Поэтому рассчитывать на кардинальные изменения проблемы мигрантов в ближайшее время не приходится», — уверен эксперт.

«Остановить полностью беженцев из Африки и Азии Европе не удастся ни собственными силами, ни даже с помощью участия институтов ООН», — согласен депутат Железняк.

Кутырев из НИУ ВШЭ говорит, что практических решений данной проблемы не существует, проблема миграции для ЕС – хроническая. Ее нельзя окончательно решить.

Однако ЕС будет вынужден искать пути решения, поскольку от этого во многом зависит успешность дальнейшего функционирования общеевропейского дома. «Да, возможно, мы увидим новый рекорд по притоку мигрантов в Европу», — не исключает Кутырев из НИУ ВШЭ.

Выбор невелик, считают эксперты. Либо Европу и еще ряд стран, в которых наступила «демографическая осень» (когда количество пожилых и детей одинаково и неизменно), смоет молодой волной из Африки. «Либо Европе нужно будет провести реальную интеграцию мигрантов в свою среду, так чтобы они могли принимать европейскую идентичность и даже ассимилироваться», — добавляет Кутырев.