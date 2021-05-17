Не сладко: удержит ли правительство цены на сахар

Ситуация с ценами на сахар стабильная. Такое заявление сделал Минсельхоз в понедельник 17 мая. «Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме», — говорится на официальном сайте министерства.

Сохранению стабильных цен будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины.

Сдерживанию цен будет способствовать также расширение посевных площадей под сахарной свеклой --на 15% до 1 млн гектар.

По подсчетам Минсельхоза, производство свеклы в 2021 году составит 40 млн тонн, что позволит получить примерно шесть млн тонн сахара. Этого объема, как считается, будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования запасов.

Кроме того, правительство вводит новую меру поддержки — субсидии на производство и поставку сахара в торговые сети.

Ранее в понедельник «Коммерсантъ» сообщил о планирующемся госрегулировании рынка сахара.

Новыке методы госрегулирования цен

Как отмечалось, Минсельхоз начал обдумывать новые меры регулирования рынка накануне 1 июня, когда заканчивается действие соглашения о фиксации цен на сахар. Об этом сообщала замглавы Минсельхоза Оксана Лут на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков 13 мая, уточняло издание.

В Минсельхозе тогда подтвердили, что считают правильным создание запасов сахара для бесперебойных поставок его в торговлю.

Обнуление пошлины на импорт при этом было оценено, как разовая мера.

Напомним, до 31 августа этого года действует беспошлинная квота на импорт сахара в объеме 350 тыс. тонн. Право на продажу этого продукта имеют компании с долей государства в капитале не менее 50%. Как сообщалось ранее, трейдером по импорту, скорее всего, станет Объединенная зерновя компания, отвечающая этому требованию. Представитель ОЗК заявлял на совещании в правительстве, что компания готова отгрузить 25 тыс. тонн сахара к 1 июня — по 43,5–46 руб. за 1 кг с доставкой в Москву.

Минсельхоз будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь торговым сетям. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько пояснял ранее, что из-за холодной и дождливой погоды сбор свеклы на юге может начаться не в конце июля, а ближе к концу августа, что отсрочит запуск производства как раз во время пикового спроса на сахар.

Напомним, в декабре прошлого года Минсельхоз, Минпромторг и российские ритейлеры и производители продовольствия утвердили соглашения о стабилизации цен на сахар, а также на подсолнечное масло. Срок действия соглашения — с 20 декабря 2020 года до 1 апреля текущего года. В соответствии с документом, отпускные цены на заводах-производителях сахара не должны превышать 36 рублей, на масло подсолнечное — не выше 95 руб.

В рознице цены должны быть не более 46 руб. на сахар и не более 110 руб. на масло.

Затем 30 марта правительство продолжило регулировать цены, продлив соглашение о стабилизации цен до 1 июня — на сахар, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

При этом 13 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что дальнейшее продление соглашения с бизнесом и торговлей по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло не планируется.

Рост цен на эти и ряд других продуктов питания правительство объяснило в том числе неблагоприятной мировой конъюнктурой. «Низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, в том числе повысили стоимость продуктов питания. Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК», — говорил премьер Михаил Мишустин 12 мая.

Для того, чтобы сдержать рост цен на социально значимые товары, правительство, по словам премьера, применило гибкий подход.

Выбор при этом был сделан не в пользу госрегулирования цен, а экономических инструментов ценообразования. Для ряда продовольственных товаров сейчас введены долгосрочные компенсационные механизмы, снижающие зависимость внутренних цен от мировых. Например, экспортная пошлина возвращается производителям. Кроме того, на поддержку производителей сельхозпродукции правительство дополнительно выделило 15 млрд рублей, указал Мишустин.

Инфляция в России в апреле, по данным Росстата, выросла до 5,53%.