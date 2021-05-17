Достройте это немедленно: в ФРГ разрешили прокладку российского газопровода

В Госдуме позитивно оценили решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) о немедленном продолжении строительства российского газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне.

«Позитивно относимся к этому решению. Оно совершенно логично, потому что очевидно, что претензии со стороны экологов носят надуманный характер. Видимо, они были продиктованы какими-то политическими соображениями и фобиями в адрес России», — приводит RT слова члена думского комитета по международным делам Антона Морозова.

Морозов обратил внимание, что проект прошел все экспертизы, которые были необходимы, и не угрожает экосистеме Балтийского моря. Парламентарий надеется, что проект будет успешно завершен.

Ранее BSH разрешило продолжить строительство «Северного потока — 2». «Постановление о немедленном исполнении второго разрешения BSH от 14 января 2021 года ограничивается укладочными работами на участке длиной два километра трубоукладочным судном, стоящим на якоре», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Решение было принято после «тщательного взвешивания всех интересов». «Это распоряжение было необходимо для укладки труб на 2 км, с тем чтобы они могли временно храниться в исключительной экономической зоне на морском дне до дальнейшего строительства», — отметили немецкие чиновники.

«Аспекты, связанные с охраной окружающей среды, не препятствуют этому распоряжению», — добавили в ведомстве.

При этом в BSH подчеркнули, что в связи с исками экологов, которые имеют «приостанавливающее действие», «в настоящий момент до конца мая нет права на строительство» трубопровода. С конца мая по конец сентября, однако, действует обычное разрешение на строительство, выданное еще в 2018 году.

В начале мая этого года власти Германии приостановили действие разрешения на строительство проекта из-за протеста немецкой природоохранной организации NABU, в которой заявили, что район прокладки труб имеет особое значение для гнездовых птиц. По мнению президента NABU Йораг-Андреаса Крюгера, газопровод разрушающе влияет на среду обитания морской фауны Балтийского моря.

BSH рассмотрело иск NABU, но не стало удовлетворять его. Регулятор подчеркнул, что строительство на этом участке «не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц».

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил в интервью журналу «Энергетическая политика», что европейские власти заинтересованы в запуске газопровода «Северный поток — 2».

«Наша позиция не изменилась. Европа в существенной части заинтересована в этом газопроводе. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой», — отметил Николай Шульгинов.

Шульгинов добавил, что реализация проекта находится на завершающей стадии. Глава ведомства напомнил слова вице-премьера России Александра Новака о том, что «Северный поток — 2» будет достроен в этом году.

Российский проект планировалось ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 году, но санкции США затормозили строительство. Первые из них были введены в январе 2020 года, и были направлены против иностранных партнеров России, которые участвовали в строительстве. Так, швейцарская компания Allseas вышла из проекта и вывела все суда из прилегающей акватории. Тогда Россия лишилась основного помощника. На поиски новых трубоукладчиков понадобилось время.

США на этом не остановились и вводили новые пакеты ограничений против России и ее партнеров. Они, в частности, прописаны в оборонном бюджете Соединенных Штатов на этот год. В марте Bloomberg сообщил о том, что Вашингтон может ввести новые ограничения против «Северного потока — 2», которые на этот раз, вероятно, коснутся оператора проекта строительства — швейцарской компании Nord Stream 2 AG.

По данным источников агентства, рестрикции могут затронуть и страховую компанию, которая работает с судами, прокладывающими трубы в Балтийском море.

Белый дом неоднократно выступал против «Северного потока — 2», называя его «плохим проектом». США считают, что Россия может использовать его для политического давления на европейские страны. Поэтому Вашингтон хочет «защитить» Европу от еще большего «давления» Москвы.

Стоит учитывать, что у Соединенных Штатов есть свой СПГ, который американские власти хотели бы продвинуть на европейских рынок газа, но российское топливо является основным конкурентом, в частности, в вопросе выгоды для европейцев. В то же время американские власти опасаются, что запуск трубопровода повлияет на отношения России и Украины в вопросе транзита газа, так как в случае реализации проекта Киев может потерять огромные суммы.

Но несмотря на противодействие Вашингтона, «Газпром» собирается закончить проект уже в этом году.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, который протянут по дну Балтийского моря от России до Германии. Общая мощность объекта составит 55 млрд кубометров в год. Генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе ранее уточнил, что на 17 мая остается уложить 80 км трубопровода.