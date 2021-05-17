В ожидание моря: Россия и Турция решают вопрос о возобновлении полетов

У российских туристов есть все шансы побывать в июне на турецких курортах: сообщения СМИ о продлении ограничений на чартерные рейсы не подтвердились.

«Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на сообщение авиакомпании «Аэрофлот» сообщило, что приостановка полетов на турецкие курорты продлится до конца июня.

«В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановке регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня 2021 года: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата», — приводит «Интерфакс-Туризм» текст письма авиакомпании.

В документе, на который ссылается агентство, говорится, что авиабилеты на стоке SU/555, которые содержат рейсы в Турцию и из нее в указанный период, могут быть переоформлены на любой другой маршрут по правилам примененных тарифов, но с доплатой разницы стоимости, если она есть. В частности, речь шла о рейсах SU из Шереметьево (Москва-Стамбул-Москва), которые отправляются по вторникам и пятницам.

Агентство отмечало, что пассажиры также имеют право на оформление вынужденного возврата билетов в связи с эпидемиологической ситуацией.

Получение подобного сообщения от «Аэрофлота» подтвердил и источник «Интерфакса» в авиационной отрасли.

Регулярное авиасообщение между Россией и Турцией приостановлено с 14 апреля по 1 июня из-за того, что в Турции резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. Остались только регулярные рейсы «Москва-Стамбул-Москва», но их максимально разрешенная частота — четыре раза в неделю: два от российской компании («Аэрофлот») и два от турецкого перевозчика, писал ТАСС.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, решение о прекращении рейсов в Турцию принял оперативный штаб. Но чиновница допускала, что перелеты могут возобновиться, если ситуация с коронавирусом улучшится на курорте.

«Я хотела бы обратить внимание, что мы внимательнейшим образом будем отслеживать ситуацию, и если ситуация в Турецкой Республике... стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан», — приводил ее слова ТАСС 12 апреля.

Турция — основное направление, по которому россияне ездили на отдых. Рекордный показатель по турпотоку был достигнут в 2019 году: тогда в Турции побывали свыше 7 млн российских туристов. В 2020 году из-за пандемии коронавируса турпоток упал больше чем втрое — до 2,1 млн россиян.

В понедельник, 17 мая, в секретариате вице-премьера сообщили, что в Турцию будет направлена российская делегация.

Специалисты оценят возможность возобновления туристического потока.

В состав группы войдут эксперты компетентных органов российской власти и представители отраслевого сообщества. В частности, будут осмотрены России туристические объекты республики на предмет принятых мер безопасности.

Готовность направить своих специалистов уже выразило Российское Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). «В случае положительных итогов визита оперативно проработаем совместные шаги по безопасному и комфортному восстановлению взаимных туристических потоков», — сказала глава ведомства Зарина Догузова.