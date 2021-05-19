Пандемия — не исключение: московский рынок труда устойчив к кризисам

Кризисная безработица и от чего она зависит

Своего рода страховкой от высокой безработицы в мегаполисах в период кризисов является диверсификация городской экономики. Чем она выше, тем лучше адаптивность экономики и рынка труда к кризисным явлениям и – соответственно – тем меньше безработица. Поскольку структура занятости в столице России отличается высокой диверсификацией, рынок труда Москвы демонстрирует высокую стабильность на протяжении всех кризисов, с которыми в XXI веке сталкивалась мировая экономическая система.

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Например, если в других крупных мировых мегаполисах в период с 2005 по 2020 год уровень безработицы колебался в широкой амплитуде от 6% до 20% (так случилось в Мадриде) или с 4% до 9% (как в случае с Нью-Йорком), то Москве этот показатель изменялся незначительно, от 1% до 3%.

Эксперты Аналитического центра Москвы отмечают, что не случайно самые продолжительные негативные последствия для рынка труда были зафиксированы — из мировых мегаполисов — в Нью-Йорке и Лондоне – городах с невысокой диверсификацией экономики: там около четверти занятых работают в сегментах финансов и операций с недвижимостью. В этих городах на протяжении семи лет, с 2009 до 2016 год, уровень безработицы превышал 5%, тогда как в Москве этот показатель был вдвое ниже.

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Иногда стабильность рынка труда вызвана не только диверсификацией экономики, но и особенностями его структуры. Яркий пример – столица Германии. Именно Берлин чаще других называют в числе городов, лучше других справившихся с последствиями мировых кризисов 2008-2009 и 2010-2015 годов.

Уровень безработицы по методологии МОТ в Берлине с 2008 по 2019 год устойчиво снижался, в результате сократившись прочти в три раза, с 13,7% до 5,2%.

Причина в том, что рынок труда Берлина в целом не слишком чувствителен к экономической конъюнктуре из-за того, что около 40% всех трудоустроенных заняты в государственном управлении и социальной сфере – отраслях, в которых, в отличие от частного сектора, сокращение числа работников даже кризисные периоды минимально.

Для сравнения – в Москве, где, как и в Берлине сосредоточены органы исполнительной и законодательной власти, министерства и ведомства, в государственном и социальном секторах работают 24,5% занятых. Однако, за счет сочетания этого фактора диверсификации экономики в столице России колебания уровня безработицы куда более сдержаны.

Год пандемии

С начала 2020 года мировые рынки снова оказались в зоне турбулентности по причине пандемии. На этот раз динамика уровня безработицы во всем мире определялась преимущественно степенью жесткости и продолжительностью действия эпидемиологических ограничений, а также уровнем цифровизации городской экономики, полнотой мер поддержки бизнеса и возможностью быстрой организации удаленного режима работы для больших масс людей.

По всем этим параметрам Москва находится в числе лучших, что позволило столице России оставаться в лидерах и по другим показателям.

По итогам 2020 года уровень безработицы (по методологии МОТ) в Москве составил 2,6%. Это один из самых низких показатель среди крупнейших городов мира – ниже только в почти не затронутом кризисом пандемии Пекине (1,4%).

«Несмотря на то, что именно в Москве еще весной были введены самые строгие в России ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, уровень безработицы в столице по итогам 2020 года был даже на 0,1 процентного пункта ниже, чем во время финансового кризиса 2009 года. За счет взвешенного подхода к введению ограничительных мер и масштабной программы поддержки городского бизнеса Москве удалось избежать значительного роста безработицы в период пандемии: по сравнению с докризисным значением в 2020 году этот показатель в столице России увеличился всего на 0,4 процентного пункта», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В конкурирующих с Москвой за инвестиции и трудовые ресурсы мировых мегаполисах показатель безработицы превысил московский в 2-7 раз. Так, в Дели он составил чуть выше 3%, в Токио — 3,8%, в Лондоне — 4,5%, в Париже — 7,6%, в Берлине — 7,9%, в Рио-де-Жанейро — 8,2%, в Нью-Йорке — 8,8%, в Мадриде – 12,2%, в Стамбуле — 17,5%.

Еще один важный показатель здоровья рынка труда во время пандемии – уровень занятости. По итогам 2020 года Москва стала безусловным лидером среди 10 ведущих городов мира по уровню занятости населения.

Этот показатель в Москве, по данным Euromonitor, составил в 2020 году 79,9%. В это же время Лондоне уровень занятости составил 78,4%, в Пекине — 78,2%, в Токио — 76%, в Берлине — 75,9%, в Париже — 72,4%, в Нью-Йорке — 67,8%. Уровень занятости в Рио-де-Жанейро за тот же период равнялся 59,6%, а в Стамбуле и Дели опустился ниже 50-процентной отметки: в Стамбуле — 47,7%, в Дели — 37,4%.

Важно еще и то, что помимо низкой безработицы и высокого уровня занятости в сравнении с конкурентами в Москве – в отличие от финансовых кризисов 2009 и 2015 годов – по итогам прошлого года не только не зафиксировано снижения средней реальной заработной платы, но и отмечается ее рост.

По предварительным оценкам, прирост реальной заработной платы в 2020 году в столице России составил 4% к 2019 г. Сравните: в 2009 и 2015 годах падение средних реальных зарплат в Москве год к году составляло -2,3% и -9,9% соответственно.

«Зарплатный рост 2020 года – результат сохранения ценовой стабильности в сочетании с масштабными программами поддержки. За 2020 год инфляция в Москве составила 3,8%, на 1,1 п.п. ниже среднероссийского уровня. А программа городской поддержки бизнеса общим объемом около 90 млрд рублей вместе с федеральной программой помощи позволили предприятиям и предпринимателям города пережить самые сложные времена без критического снижения выручки и занятости», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Таким образом, кризис пандемии Москва прошла даже легче, чем предыдущие кризисы, а непростой 2020 год стал еще одним подтверждением того, что экономика столицы отличается повышенной стабильностью и устойчива к самым радикальным внешним потрясениям.