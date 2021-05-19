На долговой цепи: сколько россиян не могут выехать за границу

По данным на 1 апреля, около 7 млн россиян стали невыездными из-за долгов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Это примерно треть от общего числа граждан, у которых есть задолженность, — 18,9 млн. В прошлом году число должников было более чем на 2 млн меньше — 16,8 млн.

За первый квартал этого года судебные приставы смогли взыскать со всех должников 180,6 млрд рублей (в прошлом году — 162,3 млрд). Оплатить счета при этом смогли только 103 тыс. невыездных.

В сумме с них взыскали 9,2 млрд рублей, из них 283 млн рублей — это алименты. Невыездными из-за алиментов стали 7,8 тыс. россиян, рассчитаться смогли 2,7 тыс. человек.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подтвердили, что невыездными стали примерно 7 млн задолжников. Там уточнили, что за границу не смогут выехать люди, у которых долг более 30 тыс. рублей и выплаты просрочены более чем на 90 дней.

Число невыездных россиян резко выросло в период с июля по ноябрь 2020 года, отметили в НАПКА. Позднее ситуация выровнялась. В целом число неплательщиков по долгам растет: в апреле прошлого года их было 6,5 млн, годом ранее – 6,1 млн.

Большинство невыездных россиян – это клиенты банков. При этом у 90-95% есть одновременно банковский кредит, и заем в микрофинансовой организации (МФО). Еще 5% задолжали только МФО. Коллекторы отметили, что суммы займов в МФО ниже банковских и редко превышают 30 тыс. рублей — невыездной порог. Растут, в частности, долги по штрафам ГИБДД, ЖКУ, рассказали изданию в обществе «Синие ведерки», а также в Союзе жилищных организаций Москвы.

В Первом коллекторском бюро сообщили, что средний размер долга потенциально невыездного россиянина составляет около 85 тыс. рублей, за последний год эта сумма существенно не изменилась. В подавляющем большинстве долги наблюдаются в сегменте необеспеченного потребительского кредитования (такие кредиты выдают без залогов), отметил управляющий директор бюро Павел Михмель.

Основная часть неплательщиков находится в трудном финансовом положении, объяснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

«60–70% должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки.

На таких должников мера по ограничению выезда за рубеж не влияет, так как их проблема не в нежелании платить, а в нехватке средств. В условиях карантинных ограничений эта мера вообще имеет более низкую эффективность, чем другие», — сказал Мехтиев.

С этим согласен директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. «Ограничение выезда имело смысл, когда границы были открыты. Сейчас и ехать особо некуда. Но если ситуация с ковидом стабилизируется, конечно, люди будут стараться погашать долги. Никому не хочется быть невыездным», — рассуждает эксперт.

Он добавил, что людей вводят в заблуждение низкие ставки по кредитам: им кажется, что это выгодно. Но когда они берут займы, в итоге не могут расплатиться. При этом Солодков не считает, что люди не платят из-за наплевательского отношения к долгам: например, человек может болеть COVID-19, восстанавливаться после болезни.

Ранее в бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитали, что российские банки в марте выдали потребительских кредитов на 340,6 млрд рублей. Это максимальный показатель за два года. По сравнению с мартом прошлого года объем выданных кредитов вырос на 41%. При этом средняя сумма выданных кредитов оказалась рекордной — почти 308 тыс. рублей. В ЦБ тогда сообщили, что что в марте из-за возросшей потребительской активности ускорился рост необеспеченного потребительского кредитования. Эксперты отмечали, что из-за кризиса у россиян накопилось большое количество отложенных покупок. Кроме того, они опасаются повышения ставок по кредитам на фоне того, что ЦБ увеличил ключевую ставку.

Однако в апреле российские банки резко сократили выдачу потребкредитов — на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,22 миллиона ссуд, сообщило накануне РИА «Новости» со ссылкой на НБКИ

За последний год средний показатель долговой нагрузки (соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам и доходов заемщика) вырос до 25,6%, сообщало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 2,36 п.п. больше, чем было год назад — 23,27% (данные сравнивались на 1 апреля 2020 и 2021 года).

Больше всего закредитовано население в Амурской (32,41%) и Кировской (30,43%) областях, Республике Коми (30%), в Новгородской области (29,75%) и Красноярском крае (29,71%). Самые низкие показатели долговой нагрузки в Москве (22,11%) и Московской области (22,67%), Смоленской (23,14%) и Брянской (23,15%) областях, а также в Санкт-Петербурге (23,3%).