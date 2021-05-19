Страна непуганых должников: Дума ужесточила наказание за угрозы при взыскании долга

Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий административную ответственность за угрозы при взыскании долгов. Штрафы за нарушения теперь повысятся. При этом сами кредитные организации будут нести ответственность за нарушение защищающего права должников законодательства.

Штрафы для должностных лиц кредитных организаций будут составлять 20 тыс. – 200 тыс. руб. (ранее 10 тыс. – 100 тыс. руб.), для юридических лиц – 50 тыс. – 500 тыс. руб. (вместо 20 тыс. – 200 тыс. руб.). В качестве альтернативы могут приостановить деятельность нарушителя на срок до 90 суток.

При этом должностные лица Федеральной службы судебных приставов (ФССП) получат полномочия рассматривать дела о подобных административных нарушениях.

По закону сейчас запрещено оказывать на должника психологическое давление, использовать выражения или совершать действия, которые унижают его честь и достоинство. Также нельзя раскрывать сведения о должнике, его задолженности, а также любые другие персональные данные, неограниченному кругу лиц. То есть, например, нельзя размещать эту информацию в интернете или в объявлении, наклеенном на жилом здании. Кроме того, запрещается сообщать эти сведения по месту работы.

Однако в территориальные органы ФССП регулярно поступают жалобы на нарушения со стороны кредитных организаций, говорится к пояснительной записке к поправкам.

Например, в 2018 году таких обращений было 2635, в 2019-м — 2672. При этом из-за того, что кредитные организации не были субъектами административного правонарушения, суды отказывались привлекать их к ответственности.

Инициативу поддержал член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Он отметил, что этот вопрос имеет большое социальное значение, и связан он не только с проблемой денежных долгов.

«Если человек в чем-то виноват, то разбираться с ним необходимо через суд, а не с помощью угроз. Досудебное урегулирование имеет право на существование, однако оно не предполагает запугивания людей», — отметил Микаелян, комментируя принятый закон «Газете.Ru».

Эксперт добавил, что во время пандемии население стало хуже выплачивать долги, и кредиторы стали чаще передавать право требования коллекторам. Однако значительная часть споров решается в досудебном порядке, говорит Агван Микаелян. В большинстве случаев должники пытаются сами найти какой-то выход из ситуации, частично погасить долг, изменить график платежей.

«Основная часть заемщиков изначально чувствует внутреннюю ответственность, серьезно относится к взятым в долг деньгам, и чаще всего просрочка возникает из-за объективных финансовых трудностей, а не в связи с недобросовестностью должника. Поэтому профессиональный и не нарушающий закон подход к взысканию долгов дает намного большую отдачу», — сказал Микаелян.

При этом директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков отметил в беседе с «Газетой.Ru», что данный закон больше направлен на защиту должников. Конечно, их нужно защищать от противоправных действий, говорит он. Однако нужно учитывать и интересы той стороны, которая пытается взыскать долги, и решать как-то это проблему. По мнению эксперта, система судебных приставов в России работает недостаточно эффективно, и над этим нужно работать.

В ЦБ на момент сдачи материала не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о принятых поправках. В Ассоциации банков России также не ответили на просьбу прокомментировать закон, в том числе, с точки зрения рисков для кредитных организаций. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств комментарий также не предоставила.