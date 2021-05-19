Опасные сближения: как в России планируют очищать космос от мусора

В корпорации «Роскосмос» рассказали о планах по борьбе с космическим мусором. На такие объекты сейчас приходится 75% от общего числа фрагментов на земной орбите, уточнили «Газете.Ru» в компании. Космический мусор может повреждать или даже уничтожать действующие аппараты.

Всего несколько крупных аварий — и на околоземной орбите может воплотиться кошмар, который, в том числе, может оставить Землю почти без спутниковой связи. Это называется синдром Кесслера (теоретическое развитие событий на околоземной орбите), он предполагает что в результате значительного количества запусков спутников и столкновений орбиты становятся непригодными для их использования на многие годы.

В прошлом году «Роскосмос» зафиксировал более 200 опасных сближений различных аппаратов и обломков только с МКС. Практически еженедельно приходят сообщения об опасном сближении спутников, есть и примеры, когда маневрирование не спасло: в 2009 году впервые произошло столкновение. Тогда нефункционирующий советский спутник «Космос» и врезался в действующий космический аппарат «Iridium».

Как рассказали «Газете.Ru» в Роскосмосе, в корпорации рассматривают несколько вариантов роботов-уборщиков. Например, в Московском Авиационном институте (МАИ) уже разработали проекты сервисного космического аппарата «с системой инжекции ионного пучка», который будет «сталкивать» космический мусор из защищаемой области геостационарной орбиты (ГСО) на «орбиту-кладбище» (находится выше ГСО на 200-300 км).

Есть и другие проекты. Например, аппараты с ячеистой сетью: они будут ловить в сеть космический мусор и уводить его на низкие орбиты, после чего фрагменты будут сгорать в атмосфере, или наоборот, выше - на «орбиты-кладбища». Этот проект рассчитан скорее на «улов» мелких объектов, а для сведения на орбиты утилизации отработанных ступеней ракет-носителей предлагается сделать аппарат-буксир и автономный стыковочный модуль на тросе.

Ранее корпорация также представляла вариант «мусорщика», который будет «питаться» поглощенными объектами: ловить мусор сетью, утрамбовывать, измельчать и перерабатывать в топливо.

Еще одно перспективное направление работы — предотвращение загрязнения. Например, если малые космические аппараты будут оснащены блоками с надувными баллонами, разворачивающимися конструкциями (парусами) или аэротормозными конусами, то они смогут самостоятельно уйти с орбиты под влиянием сопротивления атмосферы, говорят в «Роскосмосе».

«Деятельность «Роскосмоса» и организаций ракетно-космической отрасли по вопросам уборки космического мусора не ограничивается данными проектами, к тому же работу в этом направлении выполняют еще и ведущие технические университеты России», - подчеркивают в корпорации.

Уборщики - потенциальное космическое оружие?

Одной из серьезных проблем, которую нужно будет преодолеть всем проектам по уборке мусора, это то, что они могут своими действиями нарушать нормы международного космического права. Ведь любой умеющий сводить с орбиты объекты аппарат потенциально может стать космическим оружием.

«Это может быть использовано как для сведения с орбиты мусора, так и для сведения с орбиты вполне себе активного космического аппарата другой страны. То есть, в виде космического оружия, - рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» директор по операционной работе Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Перцовский. — Исходя из этого, вопросы разработки подобных аппаратов, они имеют всегда привкус такого двойного назначения по технологии, своду с орбиты, стыковки с объектами».

В «Роскосмосе» признают такую проблему и подчеркивают, что для проведения операций по сближению с объектами, их захвату и уводу с орбиты необходимо принятие международных соглашений, конкретизирующих правовые механизмы уведомления, взаимного информационного обмена, а также регламент проведения такого рода операций.

А кто заплатит за уборку?

Не только «Роскосмос» активно занимается проблемой загрязнения околоземного космического пространства. Над этими вопросами сейчас работает ряд космических агентств и коммерческих проектов (китайский аппарат NEO-01, японский стартап Astroscale, швейцарский стартап ClearSpace SA и другие).

Как отмечают эксперты, самая большая проблема — огромный объем инвестиций, необходимый, чтобы робот-уборщик «взлетел», и неясные экономические перспективы таких проектов. Слишком дорогая получается благотворительность, считают они.

«Стыковка к некооперируемому объекту в космическом пространстве – это еще та задачка, — замечает Олег Перцовский из «Сколково». — Скорее всего после того, как космический этот объект-перехватчик стыкуется с этим куском мусора, он выполняет свою функцию, и должен после этого тоже быть сведен с орбиты. То есть, практически это такое одноразовое решение и очень дорогое», — пояснил «Газете.Ru» эксперт.

Агентство Bloomberg ранее писало со ссылкой на высшие военные чины США, что Штаты готовы платить за убранный с орбиты мусор «в тоннах». Но это все пустые слова, пока они не подкреплены обязывающими международными соглашениями, а таковых не принималось с 1970-х годов, говорит эксперт «Сколково».

«Это большая проблема с правовой точки зрения, классическая «трагедия общин»: общий ресурс, которым все пользуются, и все страдают от загрязнения. Но тот, кто себя ограничивает в использовании этого ресурса, в итоге проигрывает, это невыгодно. Если обязать собственную космическую промышленность такое вводить – конкуренты спасибо скажут», — считает Олег Перцовский.

Он напоминает, что в данный момент страны несут ответственность только за виновные действия в космосе. В прецеденте «Космос» - «Iridium» их не усмотрели.

Более того, даже инциденты, когда космический мусор падал на землю и наносил ущерб тоже не всегда вели к ответственности в полном объеме. В 1978 году советский спутник «Космос-954» рухнул в Канаде, радиоактивные обломки (у спутника была радиоактивная энергетическая установка) загрязнили территории, очистка которых обошлась канадско-американской команде в $11,5 млн. Канадцы затребовали у СССР 6 млн канадских долларов, но получили в итоге только 3 млн.

«Очень сложно сделать жизнеспособной экономическую модель, по которой кто-то будет получать деньги за уборку космического мусора. Просто потому что при авариях в космосе все будут говорить: «Ну что ж, кто-то с кем-то столкнулся, очень жаль, летим дальше»», - заключает Олег Перцовский.