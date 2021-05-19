Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Экономполитика

close
Эксклюзив

Треть водителей получают несправедливые штрафы

Более трети россиян получают несправедливые дорожные штрафы

Почти треть автомобилистов России считает, что за прошедший год хотя бы раз получали несправедливо выписанный дорожный штраф, свидетельствует исследование крупнейшего классифайда «Авито». Подавляющее число граждан молча оплачивают пришедшие уведомления, хотя в половине случаев те, кто их оспаривают, добиваются успеха, отмечают аналитики сервиса. Сложность, а подчас и невозможность апелляции по «ложному» протоколу отбивает у россиян желание искать справедливость, говорят эксперты.

Скопировать ссылку

31% россиян убеждены, что получили за прошедший год (период с апреля 2020 по апрель 2021 года) хотя бы раз получали дорожный штраф за нарушения, которые они не совершали либо не согласны с трактовкой госорганов. Данные следуют из опроса «Авито», в котором участвовали 6 тыс. автомобилистов из разных городов России. Еще 6% респондентов затруднились ответить на вопрос о справедливости полученных штрафов, а остальные опрошенные не сомневались в их оправданности.

26% водителей сталкивались с несправедливым, по их мнению, решениями госведомств до трех раз, а 4% граждан всего за год пришло 4-5 «несправедливых» дорожных штрафов. Подавляющее большинство (89%) водителей ни разу не пытались их оспорить, только у 6% автовладельцев попытки добиться справедливости закончились успехом, а апелляция еще 5% завершилась отказом.

Таким образом в более половине случаев автомобилистам удается добиться положительного решения в случае спора с госорганами.

Те, кто обращался за пересмотром решения в ГИБДД или другой орган, приславший письмо с административным штрафом, указали, что в 33% случаев делали это из-за ошибки аппаратуры фото- видеофиксации скорости автомобиля. Еще 24% отмечают отсутствие соответствующего дорожного знака или разметки во время нарушения ПДД, 20% сообщили, что совершали вынужденную остановку под запрещающим знаком.

Именно эти три причины стали наиболее распространенными для оспаривания постановлений о нарушении ПДД, говорится в исследовании «Авито.

Если же говорить в целом о наиболее распространенных штрафах, то в своеобразных лидерах тут протоколы за превышение скорости (30%), не пристёгнутые ремни (9%) и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (7%). Результаты исследования также говорят о том, что россияне чаще всего успевают оперативно оплатить все взыскания: 78% респондентов сообщили, что перечисляют оплату за «административку» в течение двух недель после получения квитанции.

Примечательно, что среди опрошенных мужчин 33% указали, что получали штрафы за нарушение скорости, а среди респондентов женщин – только 28%. Если говорить о суммах штрафов, абсолютно справедливыми ставки, действующие в России, считают лишь 38% опрошенных водителей. Завышенными размеры штрафов считают 43% респондентов, а недостаточно высокими – 10%.

Подавляющее число дорожных штрафов – это незначительные правонарушения: превышение скорости на 20 км/ч или нарушение разметки при перестроении из полосы, объясняет адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Сумма наказания за такие проступки – 500 рублей, а с учетом скидки за оперативную оплату в 20-дневный срок – 250 рублей. Из-за такой незначительно суммы большинство россиян не хотят связываться с апелляцией штрафа – им проще заплатить, полагает юрист.

По его словам, в то же время сейчас стало немного легче оспорить штрафные решения. К примеру, штрафы, выписанные при посредничестве активных граждан через приложения Администратора московского парковочного пространства и Московской административной дорожной инспекции, сейчас массово отменяются судами.

«Все суды отменяют решения, выписанные при помощи мобильных приложений, это связано лишь с тем, что поменялась политика в этом вопросе.

До этого было крайне сложно, поскольку в 90% случаев нарушение фиксируется камерой, а все суды обычно безоговорочно верят камерам, а все доводы отклоняются»,

– отметил в беседе с «Газетой.Ru» Радько.

Собеседник издания подчеркивает, что регионы зачастую пытаются заработать на штрафах, поскольку последние поступают напрямую в местные бюджеты. А поскольку для фото- видеофиксации используется государственно-частное партнерство, то сбор штрафов превратился в своего рода разновидность коммерции, говорит Радько. На безопасность дорожного движения это, скорее, влияет отрицательно, поскольку водитель вместо концентрации на дороге постоянно отвлекается на спидометр – «как бы не превысить минимальный лимит», отметил адвокат движения «Свобода выбора».

В регионах очень часто практикуются штрафные «ловушки», соглашается автоэксперт Сергей Ифанов. На хороших магистралях первой категории с разделением на разных уровнях пресечений вдруг встречаются отрезки, где нужно резко сбросить скорость, и сразу же стоит камера, отмечает эксперт.

«Причем в этих местах никаких причин снижения скорости нет – ни пешеходных переходов, ни дорожной инфраструктуры. То есть очевидно, что это просто ловушка на внимательность, если человек едет на круиз-контроле по свободному шоссе он легко может на этот знак и не среагировать, вдобавок если его успела перекрыть фура», – заметил Ифанов.