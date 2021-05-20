Отстоять «Северный поток — 2»: в бундестаге требуют наказать США пошлинами

Временная заморозка санкций в отношении оператора «Северного потока — 2», компании Nord Stream 2 AG и его руководства, находится в интересах Соединенных Штатов. Об этом говорится в докладе госсекретаря США Энтони Блинкена американскому конгрессу, сообщается на сайте Госдепартамента.

«Я пришел к выводу, что в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц компании», — заявил Блинкен.

При этом предлагается ввести санкции против более чем десяти судов, нескольких организаций и одного физлица, вовлеченных в строительство газопровода, который протянется по дну Балтийского моря от России до Германии. Такое «половинчатое» решение американских властей вызвало в ФРГ критику.

Ответ «альтернативщиков»

Правительство ФРГ должно ответить на санкции США контрсанкциями, это будет «политически правильный шаг», заявил член комитета бундестага по энергетике, депутат от «Альтернативы для Германии» (AfD) Штеффен Котре.

Один лишь «вербальный ответ» Вашингтону на агрессивные действия не избавляет проект газопровода от всех рисков, считает он. Помочь снизить опасность для СП-2 и гарантировать успешное завершение проекта, по его мнению, могло бы введение повышенных таможенных пошлин на поставки сжиженного природного газа из США.

«Ситуация запутанная. <…> Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США», — подчеркнул Котре. Он также напомнил, что построить осталось лишь несколько километров газопровода.

Другой член AfD, заседающий в комитете бундестага по международным делам депутат Вальдемар Гердт заявил, что Берлин смог отстоять свои национальные интересы «впервые» с момента окончания Второй Мировой войны.

«Это, по-моему, первый случай в послевоенное время, когда Берлин смог, хоть не до конца, дать отпор и успешно отстоять интересы собственного народа, показать, что является суверенным государством», — сказал парламентарий, выходец из СССР.

Гердт также выразил мнение, что СП-2 — необходимость, а не каприз для немецкой экономики. При этом депутат опасается, что приостановка действия ограничений против оператора газопровода может «откатиться назад» из-за действий антироссийских сил в Штатах. Или же давление могут начать оказывать на другие проекты, которые реализует Россия.

Депутат от AfD Штеффен Котре уже призывал ранее к решительному ответу на американские санкции.

«Мы имеем дело с элементами экономической войны, которую ведут США, которые недобросовестными способами пытаются продвинуть на рынке собственную энергетическую промышленность. Со стороны правительства ФРГ безответственно допускать подобное», — подчеркивал в прошлом году парламентарий. Берлин хоть и настроен решительно, от радикальных оценок воздерживается.

Газ — не оружие

Официальные власти ФРГ по-прежнему поддерживают проект СП-2. 17 мая канцлер Ангела Меркель заявила, что проект «Северного потока—2» должен быть завершен, невзирая на противодействие США. В ином случае Европу ждут «газовые проблемы». Потребность ФРГ в газе растет на фоне постепенного отказа от угля и атомной энергии.

Что касается изменения позиции Вашингтона в отношении санкций против оператора газопровода, то Меркель считает, что президент США Джо Байден сделал Германии шаг навстречу. Об этом канцлер сказала 20 мая в телеинтервью, которое транслирует телеканал WDR.

Санкции против СП-2 пока что ограничиваются мерами в отношении судов-трубоукладчиков и связанных с ними юридических и физических лиц. Власти США приняли также закон, позволяющий расширить действие этих санкций на немецкие и другие европейские компании. Неоднократно сообщалось, что официальные американские лица угрожали бизнесменам из Европы санкциями за участие в прокладке трубопровода, многие из них отказались от дальнейшей занятости в строительстве.