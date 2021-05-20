«Выбор есть, но цены высокие»: что происходит с рынком подержанных машин

В апреле 2021 года россияне купили 549 тысяч автомобилей с пробегом, что более чем в два раза (на 118%) превышает показатель аналогичного месяца прошлого года, говорится в отчете аналитического агентства «Автостат». Такие высокие показатели объясняются не только низкой базой, поскольку в это время в прошлом году в России был введен режим самоизоляции и покупатели банально не могли дойти до продавцов. Но даже к показателям допандемического апреля 2019 года продажи в 2021 показали рост на 14%.

Самый значительный вклад в результат апреля сделала отечественная Lada,

ее доля в общем объеме сделок составила практически четверть продаж или 131 тыс. автомобилей (выше на 117%). Среди подержанных иномарок у россиян по-прежнему самыми востребованными остаются модели японской Toyota. За апрель было продано 59,4 тыс. подержанных машин этого бренда (рост на 83%).

На третьей строчке – Hyundai, перепродажи машин корейской марки за месяц выросли в 2,5 раза до 31 тыс. штук. Аналогичная динамика реализации автомобилей и по бренду Kia (30,6 тыс. шт.), а замыкает пятерку наиболее востребованных марок на вторичном рынке японский Nissan с двойным ростом (30 тыс. шт.).

Если говорить о наиболее востребованных моделях при перепродаже, то на первом месте оказался Ford Focus, который обогнал даже многочисленную продукцию «АвтоВАЗа». Следом за американским бестселлером идут хетчбэк Lada Samara (он же ВАЗ-2114), седаны Kia Rio и Hyundai Solaris, а также волжская «классика» «ВАЗ-2107».

ВАЗ уезжает

Впрочем, если говорить о трендах, то, очевидно, что

старые вазовские модели значительными темпами выбывают из автопарка страны.

В апреле их продажи, безусловно, выросли, но максимальное значение динамики, к примеру, у таких старых семейств как «Калина» или «Самара» не превышают 15%. В то же время сам рынок показывает более, чем двукратный рост, свидетельствует статистика «Автостат Инфо».

Еще одна яркая тенденция этого года – наплыв электромобилей с пробегом в страну, чему, явно, способствует временная «заморозка» правительством РФ таможенной пошлины на них. К примеру, в минувшем месяце россияне купили 53 машины марки Tesla против всего 2 в 2020 году. Всего же за четыре месяца этого года уже было продано 152 Tesla, что в 7,3 раза выше аналогичного периода прошло года. Рост постановки на первичный учет в 7,7 раза зафиксирован и у электрокара BMW i3 (162 шт.),

интерес к электрическому хетчбэку Nissan Leaf за январь-апрель 2021 года вырос в 9 раз (до 1 тыс. шт.).

Впрочем, есть тренды не только положительные. Другая сторона высокого спроса на автомобили заключается в том, что рынок автомобилей с пробегом стал нестабильным, объясняет директор департамента автомобилей с пробегом группы компаний «АвтоСпецЦентр» Владимир Жёлобов. Он отмечает, что новые автомобили не поставляются дилерам в заявленном объеме, поэтому клиенты не спешат продавать свои старые машины.

Соответственно количество автомобилей, сдаваемых в «трейд-ин» (покупка новой машины с одновременной продаже старой дилеру) резко снижается.

«Выбор на рынке есть, но цены высокие, а снижение продаж уже началось», – заметил в беседе с «Газетой.Ru» Жёлобов.

С ним соглашается директор «Авилона. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков, он поясняет, что, если речь идет об автомобилях с лучшим набором характеристик (отсутствие окрасов, один владелец, обслуживание у официального дилера, хорошее техническое состояние и т.д.), то такие варианты сейчас можно купить, но количество подержанных автомобилей у всех дилеров уменьшилось. Собеседник также указывает на дефицит поступлений свежих машин в «трейд-ин».

Рынок раздут на опасениях граждан, пока что россияне все еще расценивают даже подержанный автомобиль как инвестицию в ожидании вероятного падения рубля,

полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Собеседник издания отмечает, что уровень закредитованности россиян по потребительским кредитам, которые часто берут для покупки машины с пробегом, сейчас находится на очень высоком уровне.

По мнению Бургазлиева, даже вложение денег на банковский депозит при средней ставки в 6% сейчас выглядит менее выгодным решением, нежели покупка пусть и подержанного автомобиля.

«Инфляция и падения рубля уведут в минус вложение даже с учетом процентов по вкладу, а машина, к примеру, 2019 года сейчас в цене стоит столько же, сколько при первичной продаже. При этом человек ее активно использовал», – поделился мнением с «Газетой.Ru» эксперт.

Впрочем, он ожидает, что уже осени может начаться снижение продаж. Если рынок в сентябре покажет нулевой прирост, то можно говорить о переходе к постепенному замедлению продаж на рынке автомобилей с пробегом, считает Бургазлиев.