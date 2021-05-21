В личном кабинете: как получить налоговый вычет в упрощенном порядке

С пятницы, 21 мая, для россиян упрощены правила получения налогового вычета.

Упрощенный порядок касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в связи с покупкой, например. земельного участка, жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 20 апреля этого года.

Для того чтобы получить вычет, теперь нет необходимости собирать кучу справок в бумажном виде. Достаточно завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. То есть, предоставлять налоговую декларацию за прошлый год и подтверждающие документы от кредитных учреждений не надо.

Необходимые для этого данные налоговая инспекция получит сама непосредственно от банков, которые будут участвовать в этом процессе в добровольном порядке.

Перечень таких банков будет обнародован в специальном разделе на сайте ФНС.

За счет цифровизации сроки получения вычета сократятся с четырех месяцев до полутора.

Достаточно написать только заявление на получение вычета.

Упрощенный порядок коснется граждан, получивших право на вычет начиная с прошлого года, то есть с 1 января 2020 года. Право на вычет при покупке квартиры или комнаты в строящемся доме будет возникать с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства.

Что касается индивидуальных инвестиционных счетов россиян (ИИС), то ранее Банк России предложил предоставлять вычеты по ним только при инвестициях в российские ценные бумаги. Как поясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, доля инвестирования с использованием ИИС в иностранные ценные бумаги за год выросла в два раза.

«Не считаем правильным, чтобы бюджет, — а это, по сути дела, бюджетные деньги и бюджетная льгота, — стимулировали инвестиции в иностранные ценные бумаги», — уточняла Набиуллина.

Вычет за здоровый образ жизни

Получить налоговый вычет в упрощенном порядке можно будет и за фитнес-услуги, но начиная с 2023 года, то есть за предыдущий календарный год. Как уточняло агентство РИА Новости, налоговый вычет в размере 13% можно будет получить как за взрослого, так и за ребенка.

Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей, а за год можно будет вернуть не более 120 тыс. рублей.

Для того, чтобы получить вычет, необходимо будет предоставить в ФНС кассовый чек на оплату фитнес-услуг и копию договора с оздоровительной организацией.

Соответствующее постановление в развитие этого закона правительство планирует подготовить осенью 2021 года. Будет определен список видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания. Кроме того, введут порядок формирования перечня организаций, документы которых будут приниматься к налоговому вычету. Критерии для включения в список обсуждаются.

Ранее 11 мая ЦБ принял решение упростить возврат денег гражданам, ставшим жертвами кибермошенников.

Об этом сообщал СМИ замруководителя департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычев.

Регулятор сейчас прорабатывает законопроект, который в случае его принятия парламентом позволит увеличить долю возврата похищенных преступниками средств.

Обсуждается идея автоматической блокировки «подозрительной суммы» на счете предполагаемого злоумышленника или его сообщника.

Сложность получения украденных с карточки средств состоит в том, что в большинстве случаев россияне сами сообщают злоумышленникам необходимые данные. По поручению президента регулятор представит необходимые предложения к 1 июля.

Как отметил Сычев, важную роль в решении проблемы играет срок блокировки подозрительных счетов. Это необходимо делать, как можно быстрее. В половине случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, еще 47% проделывают это в течение двух-трех часов. В течение суток похищенное снимают только 3% кибермошенников.

Радио Sputnik ранее подсчитывало, что в 2020 году у россиян похитили со счетов 2,8 млрд рублей. Вернуть удается немного, не более 11-14% от похищенных у россиян денег.