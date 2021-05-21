Единая ставка: выгодна ли России налоговая система, предложенная США

Минфин США на своем официальном сайте сообщил о предложении развитым странам поднять налог на прибыль корпораций. Ставка такого налога должна быть не менее 15%.

«Глобальная минимальная ставка корпоративного налога обеспечит процветание мировой экономики на основе более равных условий налогообложения транснациональных корпораций», — указало ведомство мотивы такого решения.

По мнению чиновников казначейства, повышенный налог «будет стимулировать инновации, рост и процветание, одновременно вырастет и уровень справедливого отношения в отношении среднего класса и работников».

«Мы должны создать условия, в которых страны будут совместно работать над сохранением нашей налоговой базы и обеспечением того, чтобы глобальная налоговая система была справедливой и отвечала потребностям глобальной экономики ХХI века», — призвал Минфин.

Эта инициатива уже прозвучала на переговорах между двумя глобальными организациями – G20 и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). «Министерство предложило координационной группе (ОЭСР и G20), чтобы глобальная минимальная налоговая ставка была минимум 15%. Министерство подчеркнуло, что это наименьшая возможная ставка, и что нужно продолжать широкие дискуссии для того, чтобы поднять эту ставку выше», — уточнили в ведомстве.

Чтобы не убегали туда, где хорошо

Минфин США обеспокоен, что в некоторых странах снижаются корпоративные налоги, тогда как ряд развитых стран собираются их повышать. Глава ведомства Джанет Йеллен надеется, что введение минимальной ставки корпоративного налога для всех стран позволит компенсировать неблагоприятные последствия запланированной президентом страны Джо Байденом повышения ставки.

Напомним, план реформы корпоративного налогообложения был принят в США 7 апреля.

Документ предусматривает дополнительный налог на прибыль крупных, как правило транснациональных корпораций в размере 15% с дохода выше $2 млрд в год.

По подсчетам Минфина, около 200 американских корпораций имеют чистую прибыль в указанном размере и выше. Из них многие платят очень низкий налог или не платят его вообще, несмотря на то, что их акционеры получают впечатляющие дивиденды с этой прибыли.

В ведомстве эту ситуацию считают несправедливой и видят в ней пробелы в законодательстве, а также использование офшоров, что позволяет оптимизировать налоговые отчисления.

Смысл высказываний главы Минфина Йеллен сводится к тому, чтобы не допустить резкого перелива капиталов в страны с более низкой совокупной налоговой нагрузкой, уточняет доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Конечно, же американские компании активно ищут возможности уменьшения налоговой нагрузки через регистрацию бизнеса в других странах, где налоговая нагрузка комфортнее», — говорит он.

Предложение приведет к дестабилизации мировых финансов, уточняет эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

«Формирование единых правил взимания налогов и введение единых ставок в странах с различным уровнем социально-экономического развития, с разным уровнем бюджетной системы однозначно сформирует дисбаланс»,

— заметил эксперт.

Как отмечает руководитель налоговой практики юридической фирмы Cliff Наталья Кордюкова, сейчас в мире оформился тренд на ликвидацию «налоговой конкуренции». «В идеале, страны не должны соперничать, переманивая друг у друга глобальный бизнес, — говорит она. — В этой модели взаимодействия справедливым считается, что бизнес должен оставаться там, где он фактически осуществляет деятельность». Но, как пояснила эксперт, корпорации мигрируют в поисках лучшей доли — обычно из стран с неустойчивой экономикой, сложным регулированием, высокими политическими и прочими рисками. «Поэтому предложение поднять налоги на сверхприбыль выгодно развитым странам», — заключила Кордюкова.

Эксперт Cliff также прогнозирует, что ставки налогов в течение нескольких ближайших лет будут неизбежно подниматься, трансграничные операции будут все более дорогими с налоговой точки зрения. «В апреле ОЭСР даже вышла с обзором, в котором выразила беспокойство в отношении тех стран, где существуют режимы, например, вообще без обложения НДС», — говорит Кордюкова.

В мире имеется немало юрисдикций, в которых ставки налога на корпорации не превышает 10% или точно ниже 15% — это целый ряд европейских стран, входящих в «большую двадцатку» или в ОЭСР, уточняет руководитель практики налогового консалтинга компании ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов)-Legal Татьяна Матвеичева. Это и Кипр, и Нидерланды, есть похожие юрисдикции и в Азии — ОАЭ, Сингапур, напомнила она. «Если предложение Минфина США начнет действовать в ряде стран, то российским корпорациям будет не так обидно, что в России налог на прибыль в базовом варианте составляет 20% уже много лет», — говорит Матвеичева.

Против цифровых гигантов

Первой стране, которой необходимо задуматься о новации американского Минфина – это Кипр. Это излюбленная юрисдикция для многих компаний, желающих оптимизировать уплату налогов. В конце 2020 года Saxo Bank предсказывал, что американский транснациональный гигант Amazon «купит Кипр», то есть, перенесет туда свою европейскую штаб-квартиру и будут там платить налоги. И очень вероятно, что такая попытка Amazon и другими информационными гигантами будет предпринята, считает Кордюкова из Cliff. «Ставка налога на прибыль на Кипре составляет 12,5%, а при использовании местных льгот для ИТ-компаний она и вовсе может быть снижена до 2,5%», — говорит эксперт.

Основные интересанты предложения Минфина — именно цифровые ИТ-гиганты, им проще всего мигрировать в другую юрисдикцию.

Бизнес в сфере высоких технологий — это не завод и не добыча ископаемых, в нем нет значимых привязок к территории, а доходы колоссальны, уточняют эксперты.

Матвеичева из ФБК-Legal считает, что Россия может поддержать инициативу Минфина США. «Все-таки у нас заметный отток капитала и вроде бы появляется шанс, что с ростом налоговой нагрузки в других странах часть российских компаний в очередной раз задумается о суверенизации бизнеса», — говорит Матвеичева.

Но не все так просто. Только размером ставки ни одну серьезную компанию не заманишь туда, где есть проблемы с защитой прав собственности и геополитические риски, считают эксперты. «Вопрос налогообложения, как правило, не является первостепенным. Бизнес ищет стабильности, предсказуемости и безопасности», — заключает Кордюкова из Cliff.

В Минфине РФ не ответили на запрос «Газеты.Ru», видят ли они рациональное зерно в предложении США и какие есть риски для экономики России в случае одобрения и реализации этой идеи.