Последнее — на биржу: куда россияне вкладывают деньги

У 37% россиян нет подушки безопасности, а из остальных каждый четвертый откладывает до 10% дохода, каждый пятый — от 10% до 50% и лишь каждый двадцатый — более половины, свидетельствуют данные опроса Россельхозбанка (есть у «Газеты.Ru»). Участие приняли 5 тысяч респондентов.

В тройку самых безопасных способов сбережений, по мнению россиян, вошли вклады, текущие и накопительные счета (37% респондентов), недвижимость (27%) и наличные в рублях (23%).

Отдельно они назвали самые надежные методы инвестирования, где в тройке лидеров оказались вложения в недвижимость (более 61%), иностранная валюта (около 15%) и инвестирование в ценные бумаги (13%).

«Востребованность инвестиционных продуктов также постепенно набирает обороты по мере повышения финансовой грамотности населения и активно развивающегося фондового рынка», — отмечает руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Опрошенные эксперты пояснили, что ответной реакцией населения на любой кризис становится рост сбережений, но пандемия сильно изменила их структуру.

«Несколько лет назад на долю финансовых инструментов приходилось не более 6% (остальное — средства [физлиц] в банковской системе), в то время как текущее проникновение составляет 13%. Структура потоков на фондовый рынок выглядит так: 2/3 идет как самостоятельное инвестирование (брокерские счета), 1/3 коллективные инвестиции (ПИФы и доверительное управление)», — пояснил «Газете.Ru» управляющий активами БКС «Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Как подсчитал ранее ЦБ, по итогам 2020 года зафиксирован мощный приток частных инвесторов-физлиц на фондовый рынок, где они обеспечили почти половину объема торгов акциями. За прошлый год россияне открыли 5,6 млн брокерских счетов, причем главным образом через банки (85% клиентов) и лишь потом — нефинансовые компании (брокерские и управляющие — 15%). Как рассказали «Газете.Ru» в ВТБ, этот тренд только усилился в 2021 году.

«Действительно популярность инвестиций среди населения продолжает расти. В 2020 году наибольший рост показал сегмент работы с физическими лицами. Объем активов по нему вырос на 80% до 1,8 трлн руб. И по итогам I квартала 2021 года темпы роста в сегменте физлиц оказались значительно выше (+16%), чем у юрлиц (+5%)», — прокомментировал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Он назвал несколько доминирующих тенденций при инвестировании на бирже. Так, на фоне глобально низких процентных ставок сокращается доля облигаций в портфелях, а доля акций, наоборот, растет. При этом портфель российского розничного инвестора становится все более диверсифицированным, что снижает риски в периоды волатильности на рынках, отмечает старший вице-президент ВТБ.

Кроме того, розничные инвесторы стали больше интересоваться акциями иностранных компаний после начала их обращения на российских биржах (доля иностранных акций в агрегированном клиентском портфеле была 3% в конце 2019 г., и свыше 16% — в 2021). И в целом растет торговая активность — количество клиентов, совершающих более 5 сделок в месяц, поднялось за два года на 10% (до 60,7%), что также позитивно для рынка, говорит Владимир Потапов.

Однако rак рассказала «Газете.Ru» аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева, помимо позитивной тенденции с повышением финансовой грамотности и активности россиян ярче проявился «пугающий» тренд.

«Люди, лишившиеся работы, приходят на биржу с остатками накоплений, а то и с кредитами, чтобы заработать буквально на еду. Такое было всегда, но сейчас это более массовое явление. Естественно, у них ничего не получается. Так как минимальные движения на рынке не в их сторону вводят их в панику и ступор. Важно понимать, что деньги для инвестиций – это ваши регулярные доходы минус расходы. Заначку на черный день или кредит, взятый на потребительские цели, использовать для инвестиций нельзя»,

— напоминает аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева.

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