«Неправильные цены»: почему дилеры покидают «Авто.ру»

О том, что четыре крупных автодилера Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказались от сотрудничества с «Авто.Ру» и перешли на размещение объявлений на площадке «Авито» «Газете.Ru» сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«У нас есть понимание, что не всегда классифайд, занимающий лидирующее положение на рынке [«Авто.Ру»], предоставляет взаимовыгодные условия. Мы понимаем причину, по которой эти дилеры пошли на такой шаг.

Со своей стороны, можем сказать, что в ближайшее время эта тема будет вынесена на обсуждение членами совета РОАД для выработки позиции сообщества», – сообщили в пресс-службе ассоциации.

Также в РОАД выразили надежду, что крупнейший классифайд автобизнеса – «Авто.ру» – все-таки пойдет на переговоры с автодилерами «для того, чтобы не было игры в одни ворота». Цены на объявления поднялись в начале весны. Сейчас для коммерческих компаний стоимость размещения одного лота на площадке составляет 12-20 тыс. рублей.

По данным петербургского издания «Новый проспект», основной костяк бойкота в Северо-Западном регионе составляют дилеры «Максимум», «Петровский», «РРТ» и «Вагнер», сообщившие об этом своим клиентам. Кроме того, резко сократили размещение объявлений на «Авто.ру» дилеры «Автополе», «Шувалово-Авто», «Прагматика» и «Автостиль», отмечает издание. Получить оперативный комментарий этих компаний «Газете.Ru» не удалось.

В пресс-службе сервиса «Авто.ру» подтвердили информацию, что несколько дилеров приостановили с ними сотрудничество, отметив, что это нормальная практика, так как классифайд — это маркетинговый инструмент, который позволяет привлечь покупателей в дилерский центр.

«Сегодня «Авто.ру» — наиболее эффективный канал продаж автомобилей с пробегом в обеих столицах и других регионах.

За последний год подержанные автомобили подорожали на 30%, а это самая маржинальная категория, в которой дилеры получают основную прибыль.

Стоимость размещения за тот же период в Санкт-Петербурге выросла в среднем на 12-13%», – сказал «Газете.Ru» гендиректор компании «Яндекс.Вертикали» (включает сервис «Авто.ру») Павел Алёшин.

Он заверил, что компания всегда открыта к переговорам и идет навстречу лояльным партнерам. Во время карантина в прошлом году практически обнулялись тарифы, чтобы поддержать дилеров, напомнил Алешин. «Мы не планируем снижать цены, но для лояльных партнеров действует система скидок», – заметил представитель интернет-площадки.

Перекинулось на Москву

Недовольны политикой классифайда и крупные московские компании. По словам директора по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрея Каменского, стоимость размещения объявлений на «Авто.ру» значительно выросла. Автодилеры пробовали урегулировать этот вопрос – многократно выходили на диалог с представителями онлайн-площадки, но несмотря на это цены продолжали расти и дальше, рассказал собеседник «Газеты.Ru».

«На этой основе у дилеров и «Авто.ру» и возникли проблемы в сотрудничестве, так как дальнейшее размещение на этом сервисе стало уже нерентабельно.

«Авилон» сократил выгрузку на площадку «Авто.ру». В дальнейшем если стоимость продажи продолжит расти, то мы будем вынуждены сократить еще», – сообщил Андрей Каменский.

В то же время он подчеркнул, что в целом автодилеры готовы к совместной работе с какими-либо проектами, которые делают покупку удобной для клиента. Но сотрудничество должно быть взаимовыгодным для обеих сторон, а условия работы и стратегия – прозрачны и понятны, заметил Каменский.

Недовольство ценовой политикой интернет-площадки высказывает и «Автодом». В компании сообщили, что по бренду BMW сейчас все стоки склада размещаются на «Авто.ру».

«Стоимость звонка более 4 тыс. рублей – это очень дорого. Мы с ними [«Авто.ру».] работаем, но, например, на всех наших сайтах BMW уже есть собственные онлайн-витрины. Скоро мы запустим их и по Mini и Moto.

«Авто.ру» рискуют потерять миллионы рублей из-за своей политики ценообразования, если все дилеры пойдут этим путем», – предупредили в пресс-службе «Автодома».

В компании «Рольф» не стали комментировать вопрос сотрудничества с «Авто.Ру». Источник «Газеты.Ru» близкий к «Рольфу» знает, что дилеру удалось после нескольких споров добиться выгодных условий для себя – скидка может достигать свыше 50% от стандартного тарифа. Дело в том, что «Рольф» в московском регионе лидирует по числу объявлений среди официальных дилеров, и удаление этого массива предложений ударило бы не только по доходности классифайда, но и по репрезентативности предложения в регионе в поиске «Авто.Ру», отметил собеседник издания.

Помимо представителей автобизнеса Москвы и Санкт-Петербурга конфликтуют с классифайдом и дилеры Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, знает экс-глава РОАД и основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. По его словам, перманентно различные дилеры вступают в противоречие с онлайн-площадкой и пытаются добиться снижения цен. В консолидированный бойкот дилеров, как и в создание собственного дилерского классифайда на базе РОАД, собеседник не верит, указывая на сложность компромисса между игроками разного формата.

«Авто.ру» неоднократно говорили, что они будут поднимать цены до того момента, пока будут платить. Наверное, теперь они должны задуматься, что данное ценообразование — неправильное», – сказал Мосеев.

Он полагает, что недовольные дилеры и «Авто.ру» в итоге сядут за стол переговоров и придут к компромиссным ставкам.