«Не надо идти по пути Белоруссии»: самозанятые просят отменить запреты

Четверо из пяти предпринимателей в России не чувствуют себя защищенными перед произволом правоохранителей — таковы результаты опроса, которые обнародовала в понедельник замруководителя юридической службы Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Наталья Рябова.

«Почти 80% опрошенных предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным и полагают, что законодательство не предоставляет им достаточных гарантий защиты от необоснованного уголовного преследования», — уточнила она. Кроме того, «недоверие судебным органам» выразили более половины опрошенных предпринимателей, добавила замруководителя юрслужбы.

Ранее по ходатайству института уполномоченного при президенте РФ были повышены пороги ущерба по экономическим статьям, предусмотрена возможность прекращения уголовного дела при условии возмещения ущерба (для ряда «предпринимательских» статей).

«Уточнены критерии применения ограничений заключения под стражу предпринимателей. Расширен перечень экономических преступлений, уголовные дела по которым возбуждаются только по заявлению потерпевшего. От уголовной ответственности освобождается предприниматель, погасивший задолженность по зарплате», — напомнила Рябова, однако добавив, что эти изменения в в законодательстве пока недостаточно эффективны на практике.

Неудовлетворительные взаимоотношения с правоохранителями и судебной системой — одна из главных претензий бизнеса к власти, но не единственная. Бизнес-омбудсмен Борис Титов готовит доклад президенту Владимиру Путину с предложениями о снятии части препятствий для ведения бизнеса.

Значительная часть доклада Путину, как выяснила «Газета.Ru», будет посвящена «искусственным ограничениям, установленным при применении режима самозанятых».

Например, принятый в 2018 году закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» разрешает самозанятым заниматься всеми видами деятельности, кроме нескольких. Нельзя реализовывать подлежащие обязательной маркировке товары, перепродавать товары (кроме бывших в употреблении), заниматься (без лицензии) медицинской деятельностью, перевозкой пассажиров и багажа легковым такси.

Хватает ограничений тех, что есть

Самозанятые заметно ущемлены в социальном плане, констатирует общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян. У этой категории предпринимателей нет возможности платить взносы в Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.

Ранее Минфин пояснял, что взносы с самозанятых не окупают выплаты из социальных фондов. В результате они оказываются незащищенными в случае временной нетрудоспособности, получения производственной травмы, декретного отпуска. При этом, как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, число зарегистрированных самозанятых в России превышает 2 млн человек.

По мнению общественного омбудсмена Блудян, для них вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наемных работников, доход не выше 2,4 млн рублей в год.

«Что плохого в том, чтобы самозанятая маникюрша законно продала своей клиентке косметическое средство? В конце концов, множество граждан, вовлеченных в сетевые продажи, не регистрируются в качестве самозанятых именно потому, что в этом случае они не смогут делать то, что они делают», — поясняет она.

Впрочем, по этому поводу среди представителей бизнеса согласия нет.

Например, в Торгово-промышленной палате, ознакомившись с проектом доклада бизнес-омбудсмена по либерализации режима для самозанятых, отмечают слишком расширительное толкование действующих норм этого закона.

«Не поддерживаем и не разделяем предложение о снятии части ограничений с самозанятых граждан, — заявила «Газете.Ru» вице-президент ТПП Елена Дыбова, добавляя, что вседозволенность в их отношении «способна нанести вред жизни и здоровью граждан». Самозанятым в сфере индустрии красоты гражданам разрешено оказывать услуги без наличия каких-либо разрешительных документов на соответствие помещения, оборудования и инвентаря установленным нормам, а также подтверждения квалификации, напомнила она. А другим предпринимателям в этой сфере не разрешено. «Это неравные условия ведения деятельности», — подчеркнула Дыбова.

Замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский подсчитал, что разного рода запреты содержатся в десяти тысячах нормативных правовых актах. При этом закон о «регуляторной гильотине» вообще не распространяется на 1275 актов. «А в них содержится много, мягко сказать, странных требований», — поясняет Головщинский. Например, Жилищный кодекс требует от управляющих компаний вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме, хотя все данные такого рода доступны в Едином государственном реестре недвижимости. По самому грубому расчету это стоит экономике 250 млн руб., затраты несут управляющие компании, а в итоге — и жители многоквартирных домов, уточняет эксперт.

Не скатиться до уровня Белоруссии

Член генерального совета «Деловой России» Александр Смирнов предлагает оценивать инициативы института уполномоченного по правам бизнеса в первую очередь с точки зрения собираемости налогов. Чем меньше будет ограничений для самозанятых, тем больше будет собираемость налогов. «Ограничение должно быть одно — размер дохода. После определенный суммы самозанятый должен регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Запреты же остаются из-за того что чиновники стремятся сохранить рычаги воздействия на малый бизнес», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, если запреты сохранять или вводить новые, то Россия может «пойти по следам Белоруссии, где, например, был запрет брать на работу в ИП не родственников», — говорит Смирнов.

Общественный омбудсмен Москвы Кирилл Кулаков предлагает разработать важнейший механизм, который давал бы возможность «заморозить» кадастровую стоимость, и, соответственно, налог на имущество. «Это необходимо для того, чтобы предприниматели могли планировать свои действия на этот же период. Невозможность планирования на среднесрочную перспективу — одно из наиболее существенных препятствий для предпринимательской деятельности, особенно в условиях нынешней нестабильности», — говорит Кулаков. Он напомнил, что в 2020 году Москва не проводила переоценку кадастровой стоимости, но теперь бизнес не знает точно, когда состоится очередная «индексация» и вырастет налог на недвижимость.

«Регулярная переоценка кадастровой стоимости недвижимости не учитывает реального состояния экономики. В результате микропредприятия, не имеющие средств на судебное оспаривание кадастровой стоимости, несут непомерную налоговую нагрузку», — уточняет общественной омбудсмен.

Консолидированная позиция бизнеса состоит в том, что властям необходимо продолжить либерализацию действующих норм законов, касающихся бизнеса, и расчищение завалов на пути к комфортным условиям ведения для бизнеса в России в рамках процедуры «регуляторной гильотины».

По подсчетам ТПП, до начала этой процедуры начитывалось около 2 млн не всегда обоснованных ограничений. «Убрали не более 10-15%. Остается еще почти непаханое поле», — говорит вице-президент ТПП Дыбова.

В Минэкономразвития «Газете.Ru» заявили, что «регуляторная гильотина» — это беспрецедентный по масштабам проект и ведомство не намерено останавливаться на достигнутом. «Реформа распространялась на 132 вида государственного контроля (надзора), было создано 43 рабочие группы. В результате работы по расчистке правового поля от архаичных, дублирующих и избыточных норм отменено почти 12 тыс. актов (11,8 тыс.), из которых 8,8 тыс. актов советского периода и 3 тыс. российских актов», — уточнили в ведомстве.

Взамен отмененных актов с 1 января вступили в силу 447 новых актов (108 актов правительства и 339 ведомственных приказа). «Задача была не просто отменить и переиздать акты, а сформировать современную систему требований. Законом ограничен срок действия подзаконных актов до шести лет. Такая система формирует замкнутый цикл с необходимостью регулярной оценки достижения целей введения требований», — отметили в пресс-службе.