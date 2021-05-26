Смена приоритетов: в польском сейме и Белом доме признали ошибочность позиции по «Северному потоку — 2»

Несколько шансов в польско-российских отношениях были упущены из-за неосмотрительной проукраинской позиции Варшавы. Об этом заявил депутат польского сейма от крайне правой партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский, передает «РИА Новости».

Двадцать лет назад политики в Польше думали о поддержке Украины в вопросе газового транзита, забыв об интересах своей страны, убежден парламентарий.

«Можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря?» — сказал Каминьский в разговоре с Energetyka 24.

Каминьский заявил, что газопровод «Северный поток — 2» невыгоден Польше, которая так и не смогла добиться прекращения его строительства. Причиной тому – решимость России и Германии достроить трубу, а вот у поляков союзников здесь не оказалось. В марте представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено — в России строят последний участок газопровода, несмотря на все введенные санкции.

Накануне президент США Джозеф Байден заявил, что американские санкции против СП-2 контрпродуктивны. Строительство газопровода уже практически завершено, а дальнейшее давление лишь испортит отношения Вашингтона с Европой, добавил он.

19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что временная заморозка санкций в отношении оператора «Северного потока — 2», компании Nord Stream 2 AG и его руководства, находится в интересах Соединенных Штатов. «Я пришел к выводу, что в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц компании», — говорится в послании Блинкена.

При этом вводятся санкции против более чем десяти судов, нескольких организаций и одного физлица, вовлеченных в строительство газопровода, который протянется по дну Балтийского моря от России до Германии.

Киев напуган

Украина словами Байдена возмущена — Верховная Рада призвала конгресс использовать все законные средства, чтобы остановить строительство СП-2. Россия пытается использовать газопровод как инструмент гибридной войны, угрожая энергобезопасности Европы, считают депутаты Рады.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» отказ Соединенных Штатов от санкций.

Нардеп Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко сообщил «Газете.Ru», что его стране необходимо проводить переговоры с Россией, чтобы газотранспортная система была загружена даже в случае запуска «Северного потока — 2».

«Санкции американской стороны изначально были проигрышны, потому что строительству они не мешали. Надо нам, как стране-транзитеру, просто договариваться с европейцами, как потребителями, и с Россией, как поставщиком. Наша партия будет способствовать этому диалогу», — сказал он.