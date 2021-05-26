Дыра в балансе: почему банкам России не хватает валюты

Банковская система страны по итогам апреля показала рекордную дыру в структуре активов кредитных организаций в иностранной валюте, сгруппированных по направлениям вложений. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, проанализировавшего соответствующий отчет Центробанка.

Аналитик указывает на то, что отрицательные чистые валютные активы кредитных организаций достигли исторического максимума — $15 млрд по ситуации на начало мая. Он пояснил, что чистые валютные активы или не равная нулю открытая валютная позиция — это разница между валютными активами и пассивами.

А поскольку российские банки не держат свой капитал в иностранных деньгах, то чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами. Соответственно любые отрицательные чистые валютные активы — это дыра в валютном балансе, сообщил Осадчий. По его словам, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре 2020 года и стабильно увеличивались вплоть до мая.

«Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», — объяснил Осадчий.

По ситуации на 1 мая валюты у отечественных банков было всего на сумму в $12,2 млрд, против $91,3 млрд у населения, заключил эксперт. Замечания экономиста не осталось без внимания Центробанка, пресс-служба ведомства поспешила заверить, что из-за дыры в валютном балансе российских банков не возникает системная проблема. Уровень ликвидности для выполнения обязательств является комфортным, заверили в ведомстве.

«Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил $48,5 млрд, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств»,

— заявил регулятор.

В ЦБ также подчеркнули, что за последнее время волатильность валютных остатков относительно маленькая. При появлении потребности кредитные организации могут получить дополнительный денежный объем, если купят валюту на рынке или проведут операции по валютной паре евро и доллар, при которой из процентной ставки базовой валюты вычитается процентная ставка котируемой валюты (своп).

С мнением Осадчего о наличии отрицательных чистых валютных активов, соглашается управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. По его словам, этот пробел сформировался в конце прошлого года и к апрелю принципиально ничего не изменилось. Так, несколько месяцев «дыра» была в размере $13 млрд, а сейчас она составляет $15 млрд.

Сусин полагает, что

возникают отрицательные чистые активы из-за самого Центробанка,

который проводит политику строгой девалютизации банков. К примеру, введено много ограничений по выдаче кредитов в валюте, хотя при этом есть существенный спрос населения и бизнеса на валютные сбережения в виде депозитов или счетов.

«То есть, с одной стороны, есть спрос клиентов на сбережения в валюте, а с другой — банки не могут эти остатки эффективно размещать в виде кредитов», — цитирует Сусина РБК.

Эксперт поясняет, что в результате пассивы банков в иностранных деньгах превышают их валютные активы, и такая проблема существует давно. Впрочем, называть ее «дырой» неправильно, уверен собеседник издания.

«Разрыв связан не с тем, что есть какой-то дисбаланс, естественно, банки не будут держать большую открытую валютную позицию, чтобы «уравновесить» пассивную сторону баланса — есть регуляторные ограничения по капиталу и рискам на капитал»,

— сказал управляющий директор «Газпромбанк Private Banking».

Именно по этой причине кредитные организации сохраняют хеджированную позицию за счет операций с производными инструментами, но это внебалансовая позиция, которую нельзя увидеть в активах, подчеркнула Сусин.

В мае этого года Россия впервые в 2021 году открыла кредитную линию в валюте. Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков говорил, что государство сделало два транша еврооблигаций объемом €1,5 млрд.

Ранее, 17 мая, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила, что регулятор отмечает значительный всплеск долговой нагрузки (ПДН) россиян. Аналитик подчеркнула, что в некоторых сегментах кредитования уже можно говорить о пузырях. Она напомнила, что в прошлом году ЦБ уже выражал озабоченность по поводу стабильности финансовых рынков, сейчас же банк выражает опасение из-за роста долговой нагрузкой населения.