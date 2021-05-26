Переняли эстафету: Украина будет бороться с «Северным потоком — 2» до конца

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал бороться с российским проектов «Северный поток — 2» до тех пор, пока он не будет запущен в эксплуатацию. Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, передает РИА «Новости».

Украинский министр заявил, что «ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%» (цитата по «Украинской правде»). «И второе: ничто не проиграно, пока игра не закончилась», — уверен Кулеба, уточнив, что уже говорил об этом американскому коллеге Энтони Блинкену на их встрече.

«Безусловно, теперь у строителей «Северного потока — 2» есть намного большие шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины», — отметил он после того, как накануне американские власти заявили, что не будут продолжать санкционную политику против газопровода.

После заявления украинского министра руководство украинской компании «Нафтогаз» заявило, что в скором времени свяжется с конгрессменами США, чтобы обсудить последние решения Белого дома по «Северному потоку — 2» и обсудит меры противодействия строительству трубопровода.

«В ближайшее время мы встречаемся с влиятельными конгрессменами, которые приезжают на Украину. Мы обсудим, как придать новую динамику применению санкций. Как сделать так, чтобы новая администрация США все-таки изменила решение о предоставлении исключений для наиболее действенных аспектов наложения санкций», — рассказал глава компании Юрий Витренко.

Он повторил традиционные тезисы, что газопровод — это «геополитическое оружие Кремля», а из этого следует, что он является угрозой для Украины. При этом «остановить» строительство российского проекта — для Украины задача национального масштаба. Киев опасается, что с запуском газопровода потеряет платежи от России за транзит газа в Европу.

Во вторник, 25 мая, американский президент Джо Байден заявил, что власти США, которые долгое время выступали против «Северного потока — 2», пытаясь продвинуть свой СПГ на европейский рынок, больше не будут вводить новые санкции против проекта, так как это контрпродуктивно — строительство газопровода близко к завершению. На 17 мая, как отмечал ранее генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, до завершения строительства оставалось 80 км прокладки труб.

«Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой», — подчеркнул Байден при разговоре с журналистами американских СМИ.

В Германии его заявление восприняли позитивно. Глава комитета бундестага (парламент ФРГ) по экономике и энергетике Клаус Эрнст сказал, что нынешнюю политику Белого дома можно оценивать «как сигнал того, что политика США может измениться». «Если они начнут в большей степени уважать суверенитет Германии и Европы, то я стал бы рассматривать это больше как возвращение к нормальности, нежели как большой шаг навстречу, о чем сейчас говорят некоторые немецкие политики», — считает парламентарий.

Тем временем представители Конгресса США от республиканской партии требуют объяснений Белого дома относительно заявления о прекращении санкционной политики в отношении российского проекта, а в России считают такой жест Байдена затишьем перед бурей.

По мнению постпреда России при ЕС Владимира Чижова, борьба с проектом продолжится, когда встанет вопрос о его сертификации. «Построить его построят, но встанет вопрос о сертификации, о вводе в эксплуатацию, вот тогда начнется следующий этап борьбы с ним», — уверен он.

При этом он заметил, что Украина — одна из стран, выступающих резко против «Северного потока — 2». «Заявления президента [Владимира] Зеленского о том, что «все пропало», прозвучали достаточно отчетливо», — добавил постпред.