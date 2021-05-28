Санкции не помеха: Volkswagen возвращается на «ГАЗ»

Марка Volkswagen снова начала выпускать свои машины на мощностях Горьковского атозавода, инвестировав в контрактную сборку «паркетника» Taos. Последней моделью бренда на конвейере автомобильного завода был седан Jetta, снятый в 2018 году.

Запуская производство Taos, глава Volkswagen Group Rus Штефан Меха отметил, что новый автомобиль построен на модульной платформе MQB, которая позволяет начать работу в сжатые сроки. По его словам, модульность тележки автомобиля дает компании конкурентные преимущества, поскольку Volkswagen может быстро реагировать на высокий спрос на авторынке.

«Запуск производства данной модели даже в трудные и для российского, и для глобального рынка времена демонстрирует устойчивость наших процессов и эффективность платформенной стратегии производства», – приводит слова Штефана Меха пресс-служба российского офиса немецкой марки.

В компании отметили, что дополнительные инвестиции в сборку Taos составили 63 млн евро (примерно 6 млрд рублей).

Специально для запуска этого кроссовера была проведена модернизация оборудования на линии сборки в Нижнем Новгороде. В частности, появился онлайн-мониторинг качества наиболее важных соединений автомобиля, помимо этого немецкий концерн создал новую автоматизированную линию в цехе сварки для производства капотов, багажников и крыльев для этой модели, что позволит повысить качество сварки кузова.

Технологически Taos глубоко унифицирован с уже выпускающимся в Нижнем Новгороде «паркетником» Skoda Karoq. Обе модели имеют одну и туже платформу MQB, одинаковые узлы и агрегаты, кузова, наборы двигателей и трансмиссий. Различие у «близнецов» исключительно в дизайне интерьера и экстерьера, а также в доступности опций – у машины Volkswagen будет более широкий выбор дополнительного оборудования.

Изначально Taos под именем Tharu дебютировал в Китае в 2018 году, основное отличие китайской версии – более широкий проем дверей. Короткобазный вариант Taos помимо Нижнего Новгорода также производится на заводах Volkswagen в Мексике и Аргентине.

«Группа «ГАЗ» в апреле 2018 года подпала под американские санкции. В следующие годы периодически появлялась информация о ходе переговоров по их снятию, а Минфин США регулярно продлевал дедлайн введения рестрикций. Предыдущая дата была назначена на 22 января 2021 года, за месяц до ее наступления чиновники американского ведомства дали новую отсрочку — до 26 января 2022 года. Такая политика «подвешенного топора» привела к тому, что нижегородский автозавод потерял часть поставщиков. Санкции до сих пор оказывают негативное воздействие на бизнес и экономический потенциал завода.

В связи с этим в 2018 году VW снял с производства на «ГАЗе» модель Jetta, и компания уже не возобновляла российскую контрактную сборку, предпочитая возить седан со своего завода в Мексике. Таким образом, кроссовер Taos – это первая модель на конвейере «ГАЗа» после трехлетнего перерыва. При этом сборка в Нижнем Новгороде машин принадлежащего Volkswagen бренда Skoda не останавливалась на период санкций.

Возвращение бренда Volkswagen на ГАЗ после долгого перерыва связано с успехами Германии в переговорном процессе с США относительно бизнеса с Россией, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Прямо или косвенно сказалась общая политическая обстановка между США и ФРГ, и в первую очередь, по «Северному потоку-2», где немцам удалось договориться с американцами по поводу ослабления санкционного давления», — уверен Бургазлиев.

Немцы смогли донести до США свои экономические приоритеты. Для Volkswagen мы рынок не первый в Европе, но очень прибыльный на единицу товара. Очевидно, что теперь ситуация в плане санкционного давления на бизнес начала меняться», – заметил эксперт.

Специалист предполагает, что немцы не спешили с возобновлением сотрудничества с газовцами, поскольку опасались за бренд Volkswagen, у которого высокие объемы продаж в США. Марка Skoda была в меньшей опасности, поскольку на североамериканском рынке не представлена. Схожего мнения придерживается партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он подчеркивает, что санкции против «Группы ГАЗ» все еще не отменены, но Минфин США периодически их переносит и продлевает.

«Очевидно, сейчас руководству Volkswagen стало понятно, что сами санкции уже не так страшны, а дополнительных мер вводить американцы не будут, поэтому они и решили вернуть производство, – поделился мнением с «Газетой.Ru» Моржаретто.

«Кроме того, завод показал, что может выжить несмотря на давление»,

— добавил эксперт.

«До введения санкций была информация, что Volkswagen может стать акционером «ГАЗа», причем с солидной долей. Вот эти планы, вероятно, пока отодвинулись на неопределённый срок», — полагает Моржаретто.

Собеседник издания подчеркивает, что производившуюся в Нижнем Новгороде Jetta нельзя было назвать успешной моделью, потенциала у Taos в этом плане куда больше, поскольку он играет в наиболее популярном у россиян сегменте компактных кроссоверов. Моржаретто полагает, что Volkswagen неслучайно вкладывается в качество производственных линий. Около 10 тысяч машин Skoda Yeti, некогда производившихся в Нижнем Новгороде, поставлялись на экспорт, напомнил он.