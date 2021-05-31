«Санкционная спираль»: в МИД не исключили возможности отключения РФ от системы SWIFT

Барьер Запада

Межбанковская система передачи информации SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России. Об этом директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский рассказал «РИА Новости».

По его словам, в последнее время «раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT». Однако Биричевский подчеркнул, что только Совбез ООН может вводить подобные меры.

Дипломат также отметил, что односторонние санкции, вводимые США и другими странами, — «это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене».

Что такое SWIFT

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT была создана в 1973 году. Она позволяет банкам во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной и стандартизированной форме.

К SWIFT подключены порядка 11 тыс. крупнейших финансовых и кредитных организаций в 220 странах. Ежедневно система обеспечивает прохождение не менее миллиона финансовых операций.

«Ядерная опция»

В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном отключении России от системы межбанковских платежей SWIFT.

«Я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы о том, что мы могли бы сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что когда речь идет о сдерживании агрессии или ответе на нее, мы рассмотрим все разумные варианты», – ответил глава Госдепартамента.

При этом он подчеркнул, что США предпочли бы иметь с Россией «более стабильные предсказуемые отношения». 16 мая комитет по международным отношениям Европарламента представил проект документа, описывающего основные принципы выстраивания отношений с Россией. Среди всего прочего там рекомендовалось ЕС для «защиты демократии во всем мире» объединиться с США и разработать совместные меры санкционного давления.

В документе отмечалось, что Брюсселю следует быть готовым к отключению Москвы от международной платежной системы SWIFT, если РФ продолжит «агрессивные угрозы и военные действия». В конце апреля евродепутаты также призывали отключить Россию от SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.

В декабре 2019 года спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что одной из мер воздействия может стать отключение Москвы от системы банковских транзакций SWIFT.

«Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», — заявил он.

«Готовиться обязательно надо»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 марта тоже заявил, что исключать угрозу отключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT нельзя, потому что действия российских оппонентов непредсказуемы.

В то же время Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррел, считает, что у Евросоюза нет компетенции для отключения, так как SWIFT — это международная частная организация.

Банк России 18 мая также отметил, что не видит рисков отключения страны от международной системы межбанковских платежей SWIFT. ЦБ поддерживает прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT. Там заверяют, что система «будет работать штатно, без каких-либо проблем».

При этом, по словам зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, даже в случае отключения от SWIFT РФ способна справиться с этим с помощью Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

«Весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему», — подчеркнула Скоробогатова.

СПФС — это альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям, который, как отмечают в ЦБ РФ, гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами. На данный момент к ней подключены 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский также отметил, что Москва готовит меры защиты на случай отключения.

«Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», — отметил он.