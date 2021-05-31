Судьба транзита: как «Северный поток — 2» скажется на поставках газа через Украину

Разрыва не будет

Поставки российского газа в Европу через Украину не будут прерываться, пока действуют подписанные ранее контракты, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в разговоре с «РИА Новости».

«Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», — подчеркнул российский дипломат.

Он также заявил, что взятые Россией обязательства по поставкам газа через украинскую транзитную сеть будут выполнены, несмотря на строительство газопровода «Северный поток — 2», пролегающего по дну Балтийского моря и связывающего РФ и Германию напрямую. Этот проект, подчеркнул Биричевский, является «исключительно экономическим». Об этом же неоднократно заявляли и представители Минэнерго РФ, и Кремль, и власти ФРГ.

Биричевский добавил, что «Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа».

Отказ «Газпрома»

В конце апреля ОГТСУ — «Оператор газотранспортной системы Украины» — предложил расширить транзит газа через свои трубы в мае. Однако «Газпром» заявок на эти мощности подавать не стал.

В настоящий момент российская и украинская компании имеют соглашение, согласно которому мощности ОГТСУ забронированы в объеме 40 млрд кубометров в год. Каждый день через них проходит 109 млн кубометров газа. Зарезервированы также дополнительные 15 млн кубометров, общий суточный объем может составлять до 124 млн кубометров газа.

Пятилетний контракт был подписан между Россией и Украиной в 2019 году. Строительство СП-2 может избавить Россию от необходимости пользоваться трубами, которые были проложены через украинскую территорию еще в советское время.

Позиция Украины

Перспективы успешного запуска СП-2 оцениваются на Украине негативно — премьер Денис Шмыгаль недавно заявил, что газопровод через Балтику сильно ударит по украинской казне. Потери могут составить миллиарды долларов. По словам политика, газотранспортная система Украины, во-первых, готова дать Европе более 140 млрд кубометров газа в год, а во-вторых — предоставить кратчайший путь в Европу для газа, добытого в России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал до самого конца бороться с «Северным потоком — 2».

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский в апреле рассказал французской газете Le Figaro, что вокруг СП-2 идет настоящая энергетическая война.

«Если «Северный поток-2» достроят — не только Украина проиграет...», — заявил он. Зеленский отказался считать вопрос СП-2 экономическим — это «вопрос… гибридной войны».

Позиция США

США изначально выступали против СП-2 — и поддержка Украины здесь далеко не основной фактор. Вашингтон заинтересован в заполнении европейского газового рынка (а потребности Европе в газе увеличились на фоне истощения собственных запасов и перехода на экологически чистые источники энергии) — при этом он предлагает доставлять сжиженный природный газ из Америки через Атлантический океан на судах-газовозах.

Экс-президент государства Дональд Трамп неоднократно говорил, что СП-2 — это рычаг политического давления России на Европу. Его преемник Джо Байден при этом заявил через несколько месяцев после вступления в должность, что вопрос газопровода весьма непрост.

«Северный поток – 2» – это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе. Я выступал против «Северного потока – 2» в течение долгого времени <...> Этот вопрос все еще в игре», – говорил он.

Тем не менее, Белый дом решил отказаться от введенных при Трампе санкций против компании-строителя газопровода Nord Stream 2.

Позиция ФРГ

Германия считает СП-2 проектом крайне выгодным и неполитическим. Об этом несколько раз говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По мнению политика, все споры вокруг проекта являются частью более крупных разногласий стран ЕС с Россией, в частности это можно было бы назвать элементом политической борьбы.

«Германия приняла решение о строительстве «Северного потока — 2»», — подчеркнула она. «Хочу указать, что <...> газ «Северного потока — 1» не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который приходит из России через Турцию», — отметила Меркель.

Наконец, президент России Владимир Путин в конце апреля заявил, что СП-2 — «это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня».