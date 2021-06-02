«Разовый случай»: Lufthansa не смогла полететь в Россию из-за «отсутствия разрешения ведомств»

Отменены рейсы авиакомпании Lufthansa из Франкфурта-на-Майне в Москву и Санкт-Петербург и обратно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании. Собеседница агентства отметила, что это «разовый случай».

«Запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно — LH1444/1445 и LH1436/1437 — пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств. Пассажиры были об этом проинформированы», — уточнили в Lufthansa. При этом не указано, о каких ведомствах и какой страны идет речь.

Авиаперевозчик «сожалеет о неудобствах», сообщили ТАСС в авиаконцерне.

Накануне были отменены два рейса авиакомпании S7: из Москвы в Берлин и обратно. Это была вынужденная мера из-за того, что власти Германии не выдали разрешении перевозчику на полет.

»S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке», — цитирует «Коммерсант» сообщение пресс-службы авиакомпании. Пассажирам рейсов полностью вернут деньги за билеты.

Перевозчик совершает рейсы в Берлин раз в неделю. При этом на сайте компании можно купить билеты на другие даты в течение июня.

Сложности с авиаперевозками в Европе возникли после инцидента с самолетом RyanAir в Белоруссии 23 мая. Борт, летевший из Афин в Вильнюс через белорусское воздушное пространство, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о минировании. Угроза не подтвердилась, но белорусские правоохранители задержали находившихся на воздушном судне оппозиционера Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу.

Против молодых людей возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Протасевича Минск ранее включил в список лиц, причастных к террористическим действиям.

После инцидента с посадкой самолета Запад обвинил Лукашенко в «государственном терроризме» и объявил о санкциях против чиновников и правоохранителей, причастных к посадке борта.

Кроме того, европейские власти рекомендовали своим авиакомпаниям не совершать полеты через воздушное пространство Белоруссии, то есть лететь в обход территории республики. Однако для этого авиаперевозчикам необходимо согласовать свои новые маршруты со странами, куда они направляются.

При этом США решили приостановить соглашение об авиасообщении с Белоруссией. С 26 мая прекратила авиасообщение с республикой и Украина, как сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Чиновник уточнил, что решение принято ради «обеспечения безопасности полетов и пассажиров».

Из-за сложившейся ситуации некоторые авиакомпании прекратили авиасообщение с Белоруссией, а Air France, например, сократила число рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Над Белоруссией прекратили летать, как минимум, 12 иностранных компаний: Ryanair, KLM, Air France, Finnair, Lufthansa, AirBaltic, Wizz Air, Lot, Singapore Airlines, Austrian Airlines, All Nippon Airways, Iberia.

В комментарии «Газете.Ru» авиаэксперт Владимир Карнозов выразил мнение, что данная ситуация не сильно отразится на международных перелетах россиян. Он отметил, что из-за коронавирусных ограничений и так мало кто летает за границу.

Но специалист обратил внимание, что Белоруссия была пассажирским хабом. «Для России Минск — однозначно хаб, поскольку нет прямого авиасообщения с Украиной. Был поток из близлежащей Прибалтики, услугами минского аэропорта активно пользовались русскоязычные прибалтийцы», — отметил он.

Карнозов считает, что для авиаперевозчиков облет республики означает увеличение времени полета минут на 20-30. При этом цены авиабилетов вырастут, по его мнению, незначительно, так как стоимость топлива составляет не более 30% в цене билета, убежден авиаэксперт.

В то же время в Aviasales отметили, что по сравнению с 2020 годом число бронирований билетов из России в Белоруссию сократилось вдвое, несмотря на то, что через Минск можно было попасть в Египет, Турцию и некоторые европейские страны.