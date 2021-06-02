«Раздача слонов неэффективна»: Минэкономики свернуло гранты на старт бизнеса

Система финансирования начинающих предпринимателей без соответствующих компетенций была признана неработоспособной, считает замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Бизнесменам не хватает опыта, поэтому они инвестируют полученные гранты неэффективно.

«Да, такая раздача слонов оказалась неэффективной. Мы отказались от прямого распределения средств на открытие дела. Потому что желание открыть бизнес так или иначе возникает из опыта, усвоенных уроков, полученных компетенций, а когда ты просто получаешь деньги на открытие, не понимая, как будешь его делать, — это не работает»,— сказала госпожа Илюшникова в интервью ТАСС.

Замглавы МЭР заявила, что по опросам, почти половина представителей МСП озвучила запрос на формирование компетенций вне зависимости от сферы деятельности. Поэтому в будущем меры поддержки в том числе будут ориентированы «на развитие и прокачку этих выпадающих компетенций или их замещение в государственной инфраструктуре», говорит Илюшникова.

При этом совсем без финансовой поддержки малый и средний бизнес не оставят, хотя «живых денег» в Минэкономразвитии не обещают. По словам замглавы МЭР, сейчас в ведомстве обсуждается механизм «Бизнес-бокс», который может включать грант на старт, но условием его предоставления должно стать обязательное тестирование компетенций начинающего предпринимателя и его бизнес-идеи, а также, возможно, «обучение определенным скиллам». По итогам тестирования будет принято решение о предоставлении поддержки, но «не живыми деньгами, а, скорее всего, в рамках цифровой системы, где будет складываться определенный рейтинг предпринимателя и аналог баллов», которые можно будет «виртуально потратить» на ту или иную поддержку бизнеса, в том числе финансовую, пояснила Илюшникова.

Она также заявила, что МЭР отказалось от поддержки предпринимательства по сегментам в рамках соответствующего нацпроекта, но добавило механизмы поддержки самозанятых и молодежного предпринимательства.

В «Ассоциации молодежного предпринимательства» России согласились с тем, что «просто выдавать деньги нецелесообразно». Там отметили увеличение числа государственных акселерационных и образовательных программ, которые создают для начинающих бизнесменов возможность для обучения и обмена опытом. Тем не менее, финансовая поддержка государства все же нужна, считают в Ассоциации.

«Эффективнее сначала реализовывать теоретическое и практическое обучение, чтобы предприниматели обросли компетенциями, и уже после этого под каким-то непрямым инструментом надзора со стороны государства выделять деньги, чтобы предприниматели четко понимали, что это капитал, его нужно определенным образом инвестировать в бизнес, чтобы достичь позитивной динамики роста своих предприятий», — пояснил «Газете.Ru«руководитель федеральной программы «От идеи до бизнеса», председатель Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей» (АМПР) Денис Подоляко.

Он также обратил внимание на еще одну сферу, где только государство способно помочь малому и среднему бизнесу: предприниматели просят облегчения бюрократических процедур при запросах на господдержку.

«Хотелось бы сократить документооборот от запроса до получения поддержки, в том числе финансовой. Чтобы было больше времени уделено предпринимательским активностям, а не на сбор справок. Все сейчас есть в онлайне, есть много сервисов, где госорган, выделяющий поддержку, может промониторить добросовестность субъекта и принять решение на основе этих данных. Если бы снизился бюрократический барьер, было бы проще», — заключает Подоляко.