Эксперты Ernst & Young сравнили антиковидные меры Москвы с мегаполисами мира

Стратегия длительного локдауна, реализованная в Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Париже и Осло, позволила временно сдержать рост эпидемии, но привела к негативным последствиям для экономики соответствующих городов: снижению валового регионального продукта (ВРП) в среднем на 7% и ростом безработицы до 6%.

Успешно реализовать гибкий подход оказалось значительно сложнее: Москве, одной из немногих, удалось добиться наиболее сбалансированных результатов среди всех рассмотренных городов. Так, снижение экономики Москвы, по предварительным оценкам, составило всего 4% и в настоящий момент демонстрирует восстановительный рост. Уровень безработицы в Москве (1%) оказался минимальным среди проанализированных городов. При этом по состоянию на март 2021 года ситуация нормализуется и приближается к допандемийным значениям (менее 1%), говорится в исследовании EY.

Из проводивших гибкую политику городов меньший спад экономики был достигнут только в Нью-Йорке (-3,3%) и Стокгольме (-2,8%) за счет смягченных ограничений, но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности, а также в Осло, где на поддержку относительно небольшого города (менее 1 млн человек) были потрачены значительные средства из резервных фондов, подчеркивается в исследовании. В Мадриде несвоевременный ввод и снятие ограничений из-за несогласованных действий городских и государственных властей негативно отразились как на экономических показателях (-10,3% ВРП), так и на показателях заболеваемости и смертности.

Серьезное восприятие угрозы эпидемии и эффективная координация между властями города и государства — в числе практических шагов, которые помогли Москве пережить кризис с относительно небольшими экономическими потерями, пояснила «Газете.Ru» партнер EY Ольга Архангельская.

«Оперативный ввод ограничений в Сингапуре, Гонконге, Москве и Осло позволил существенно снизить динамику развития эпидемии по сравнению с городами, которые откладывали введение локдауна. При этом своевременное ослабление и отмена ограничений в Нью-Йорке и Москве позволили поддержать городскую экономику. Другой пример — эффективная координация между властями города и государства (Осло, Москва) – ограничительные меры в стране и городе дополняли друг друга, при этом городские меры были более жесткими», - считает Архангельская.

Она также отметила две удачных тактики, которые власти Москвы могут взять на вооружение. Так, в Азии (Сингапур, Гонконг) очень хорошо себя зарекомендовала система таргетирования новых случаев, когда оперативно вводилось обязательное тестирования в очагах заболевания, а также осуществлялось ежедневное информирование горожан о развитии эпидемиологической ситуации с территориальной привязкой. А оперативное закрытие границ для въезда и выезда, как в Сингапуре, позволило сдержать распространение вируса и локализовать внутренние очаги заболеваемости.

Исследование «COVID-19 в мегаполисах мира» было подготовлено EY к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который сегодня начался в северной столице России.

Ранее «Газета.Ru» писала, что страны, которые с помощью жестких, но коротких локдаунов стремятся к полному подавлению распространения COVID-19, экономически выигрывают по сравнению с теми, кто вводит или отменяет длительные локдауны в зависимости от эпидемиологической обстановки. Ученые опубликовали в Lancet материал, где среди развитых стран наиболее экономически и эпидемиологически выигравшими назвали Австралия, Исландию, Японию, Новую Зеландию и Южную Корею.