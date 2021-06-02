Экс-глава МИД Австрии вошла в совет директоров «Роснефти»

Когда с декабря 2017 по июнь 2019 года Кнайсль возглавляла МИД Австрии её называли «Лоуренсом Аравийским современной европейской дипломатии». Она пользуется большим уважением она и в арабских странах и католическом мире в том числе за способность отстаивать свою позицию, основанную на комплексном научном подходе, а также глубинном понимании страновых и культурологических особенностей различных регионов мира.

Кнайсль изучала право и арабский язык в Венском университете, затем продолжила образование в Еврейском университете Иерусалима и в Университете Иордании, защитила докторскую диссертацию на тему «Понятие границ на Ближнем Востоке». Экс-глава МИД Австрии является автором 12 книг по энергетике, геополитике и Ближнему Востоку.

Кнайсль всегда подчёркивала необходимость устойчивого развития энергетической отрасли, поскольку отсутствие регулирования и хаос на глобальном рынке углеводородов, по ее мнению, может привести к серьезным социальным проблемам (например, движение «желтых жилетов» во Франции в 2018 году) и стать одной из главных причин грядущей миграции.

Экс-министр убеждена в том, что мир нуждается в «промежуточном топливе», даже если он движется в направлении устойчивой энергетики.

«До тех пор, пока эффективность в достижении климатических целей, способы хранения и новые технологии не станут доступными для широкой публики, необходим постепенный, плавный переход», - отмечала Кнайсль.

«Мы должны учитывать технические и экономические ограничения, не говоря уже о социальных. Газ может стать важным промежуточным источником энергии. Новые технологии позволяют производить практически экологически чистый газ», – заявляла она.

Говоря о различных новых технологиях, связанных с возобновляемыми источниками энергии, которые разрабатываются во всем мире, Кнайсль отмечала, что «они все еще недостаточно исследованы и на это нужно больше времени».

«Я надеюсь, что мы направим наш политический потенциал, в частности в Европе, на исследования и инновации, а не будем продолжать тратить время, деньги и нервы на срочный переход к возобновляемым источникам. В настоящее время этот вопрос, правда, занимает ключевое место в нашей повестке дня».

Отметив, что каждый год австрийцы платят около 800 млн евро в виде налогов на «зеленую» электроэнергию, Кнайсль заявляла: «Это примерно 800 евро на душу населения... Без этого мы бы не смогли бы использовать возобновляемые источники энергии в таком масштабе».

«В первую очередь, Кнайсль - блестящий аналитик, - говорит директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Напомню, что именно в Вене находится штаб-квартира ОПЕК, и Кнайсль как бывший глава МИД, глобальный стратег и аналитик энергетического рынка имеет огромный опыт переговоров, связанных с регулированием рынка углеводородов и поддерживает идею о создании механизма, в котором участвовали бы крупнейшие производители и потребители энергоресурсов».

«Спрос на энергию в Азии продолжит расти сообразно росту экономической мощи и численности населения региона, - отмечала Кнайсль. - Если мы попытаемся сделать обоснованное предположение о долгосрочных перспективах, мы увидим, что в дальнейшем все больше будут учитываться потребности азиатского рынка. Как я уже отмечала, говоря об изменениях наших торговых маршрутов, авиационный и трубопроводный транспорт разворачивается в сторону Востока, а не Запада. С 2006 года мы наблюдаем колоссальный рост экспорта углеводородов на Восток, что отражает растущую роль Китая».

«Производство продолжит перемещаться с Запада на Восток, в том числе и традиционный автомобильный сектор. Автомобиль будущего не будет производиться ни в Германии, ни в США, на нем может стоять маркировка «разработан в Китае, собран в Африке». Это в значительной степени повлияет на производителей нефти», — говорила она.

«Согласно Всемирному нефтяному прогнозу (WOO) 2018, устойчивый рост спроса на нефть ожидается в Китае, Индии и других странах Азии, а снижение спроса – в странах ОЭСР, - подчёркивала Кнайсль.

C 1998 года Карин Кнайсль работает в качестве независимого обозревателя и корреспондента немецких и англоязычных печатных изданий, а также австрийской государственной телерадиовещательной компании ORF. Многие СМИ часто приглашают Карин в качестве эксперта по Ближнему Востоку и нефтяной отрасли.

Вопросы гендерного разнообразия, а именно работа женщин в органах управления крупных корпораций, в настоящее время является важным фактором, который влияет на оценку мировых компаний в глазах инвесторов.

Именно поэтому назначение Кнайсль в совет директоров НК «Роснефть» позитивно воспринимается аналитическим, экспертным и инвестиционным сообществами. В конце апреля аналитики Bloomberg говорили о том, что после вхождения Кнайсль в совет директоров нефтяной компании ожидается, что по параметру разнообразия «Роснефть» превзойдет российских конкурентов.

По их словам, состав совета директоров «Роснефти» активно обновляется: средний срок нахождения на посту директора составляет 4,4 года. Это меньше, чем у большинства мейджоров — лучше показатель только у норвежской Equinor.