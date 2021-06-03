«Начало процесса»: почему россияне готовы платить за бедных налогами

83% россиян выступают за введение прогрессивной шкалы налогообложения, при которой чем богаче человек, тем выше налог он должен платить. Лишь 13% выступили за сохранение одинаковой налоговой ставки вне зависимости от дохода, сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

При этом больше половины (54%) россиян согласны платить высокие налоги, если государство направит эти деньги на поддержку бедных: обеспечит большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. Чаще всего такой вариант выбирали люди старшей возрастной группы (60 лет и старше). Менее трети (28%) считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для себя образом. Опрос ВЦИОМ прошел по телефону в марте, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

В основном «тянет к социалистической справедливости» пожилое население, большую часть жизни прожившее в СССР, где «не было неравного распределения богатства, а было равномерное распределение бедности», считает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он указывает, что повышение ставки должно касаться в первую очередь людей с доходом от 5-7 млн рублей в год (с 1 января НДФЛ в размере 15% будут платить с зарплат выше 5 млн в год), а поголовное повышение налогов приведет к социальным волнениям.

«Определенный сдвиг в эту сторону был обозначен, и люди посчитали, что это начало процесса. Люди считают, что надо платить повышенные налоги и пускать их на помощь бедных и на улучшение образования, медицины. Но это в основном происходит во время опросов, а если поднять налоги всем до 15%, все сторонники повышения налогов начнут бастовать»,

— говорит Остапкович «Газете.Ru».

Он отмечает, что переход на плоскую ставку в 13% был «успехом для нашей экономики в 2000-е годы», когда после развала СССР и кризиса конца 90-х население было бедным, а собираемость налогов крайне низкой. Но после этого периода «у нас галоппирующими темпами произошло расслоение общества», поэтому надо переходить на прогрессивный налог, это мировой тренд. По мнению Остапковича, переход может произойти в ближайшее время.

«Прогрессивное налогообложение уже введено, но его никто не заметил»

Как считает руководитель налоговой практики «Зарцын и партнеры» Николай Андреев, прогрессивное налогообложение в России уже по сути введено. Он напоминает, что изменяются правила налогообложения для компаний, например для IT компаний, повышаются ставки на вывод капитала за рубеж. Но пока этот процесс не коснулся широких слоев населения.

«Дело в том, что пока что затронут далеко не средний класс, а богатые граждане. Но как только прогрессивную ставку введут для среднего или даже более-менее сносно получающих небогатых граждан, ситуация изменится. Например, могут начать облагать суммы свыше 1 млн рублей дохода в год (как раз средний класс)»,

— рассуждает Николай Андреев.

Однако, как полагает партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек, российские власти не будут повышать налоговую ставку для широких слоев населения и продолжат действовать точечно.

«Думаю, что вполне можно ожидать введения специальных ставок без прогрессии для определенных видов доходов для стимулирования определенных направлений. Например, для дальнейшего развития отечественного рынка ценных бумаг», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Из стран с прогрессивной шкалой налогообложения самая высокая максимальная ставка подоходного налога установлена в Швеции — 61,85%. В Дании она составляет 55,8%, в Германии — 47,5%, в Китае, Великобритании, Испании, Франции и ЮАР — 45%, в США — 37%. Из стран ЕАЭС прогрессивную шкалу ввела Армения с максимальной ставкой 36%. В Белоруссии ставка НДФЛ равна 13%, в Казахстане и Киргизии — 10%.

С 1 января вступил в силу закон, вводящий элементы прогрессивной шкалы в России. По инициативе президента Владимира Путина, с 13% до 15% увеличена ставка НДФЛ в отношении части доходов гражданина (на зарплату и дивиденды), превышающей 5 млн руб. за налоговый период. Минфин считает, что повышенное налогообложение затронет лишь незначительную часть населения с высокими доходами и принесет в бюджет дополнительно 60 млрд руб. в 2021 году, 64 млрд руб. в 2022 году и 68,5 млрд руб. в 2023 году. Эти деньги будут целевым образом направляться на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.