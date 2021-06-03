«У нас фантастическое преимущество»: сможет ли Россия заработать на водороде

То, что в России можно сделать по водороду, «геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду». Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода, считает Анатолий Чубайс.

«Специалисты в один голос говорят: действующая газотранспортная система способна, по крайней мере, 10% пропускных мощностей использовать для транспорта водорода, без глубокой модернизации ГТС. У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении»,

— отметил Чубайс в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Транснациональная нефтегазовая компания BP уже рассматривает водородные проекты с «Роснефтью», с которой они подписали в феврале соглашение о низкоуглеродном сотрудничестве и совместных «зеленых» проектах. Глава BP Дэвид Кэмпбелл на полях ПМЭФ заявил РИА «Новости», что Россия может стать лидером по производству голубого водорода, который получают из природного газа с использованием технологий улавливания и хранения CO2 (CCUS).

«Россия, конечно, обладает фантастическим запасом природного газа, и Россия не захочет тратить свой природный газ впустую. Поэтому я думаю, что она может и должна стать лидером в области голубого водорода… Конечно, у вас (в России — ред.) достаточно резервуаров, где можно использовать CCUS, но это потребует поддержки от правительства», — сказал топ-менеджер.

Когда появится рынок водорода

Одним из крупных потенциальных импортеров водорода является Евросоюз, который поставил в планах по «Зеленой сделке» (The European Green Deal) достижение углеродной нейтральности к 2050 году, т.е. главным образом переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Для этого потребуется, в том числе, водород. Согласно целям программы, доля водородного топлива в энергобалансе ЕС вырастет с текущих менее чем 2% до 13–14%.

Как пояснил «Газете.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, одна из сложностей перехода на ВИЭ — проблемы хранения «лишней» энергии и, наоборот, ее нехватки в пиковые часы. Чтобы обеспечить надежность энергоснабжения, в ЕС планируют импортировать водород, который будет играть роль хранилища энергии: его производят, когда энергии слишком много, и используют, когда выработки не хватает.

«И здесь открывается окно возможностей для России: мы можем производить и поставлять им водород, т.к. сейчас почти весь водород в мире производится из природного газа, из метана. Если при производстве водорода из газа улавливать парниковые газы, то получается голубой водород, который занимает второе место по «желаемости» для европейцев», — рассказал Юшков.

Проблема транспортировки водорода по имеющимся газопроводам технически решаемая после определенной модернизации, соответствующие исследования ведутся, уточнил эксперт. С Германией уже идут переговоры о том, чтобы на выходе из «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» построить завод по производству водорода и делать его на месте, т.к. транспортировка метана более простая, чем прокачка водорода.

Все упирается в цену. Как такового мирового рынка пока нет: страны в основном производят его для нужд собственной промышленности и пока только начинают эксперименты по экспорту. Например, Япония начала ввоз «серого» водорода из Австралии и интересовалась импортом водорода из России, как и Южная Корея.

«Никто не понимает, сколько будет стоить водород. Пока не будет цены, пока более-менее не сформируется рынок водорода, а его де-факто нет, никто не будет принимать инвестрешение, потому что непонятно, окупится ли производство. Я думаю, появления рынка водорода стоит ждать в перспективе пяти-семи лет, когда мы увидим, насколько успешно идет декарбонизация»,

— резюмировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Как уже писала «Газета.Ru», в России принята дорожная карта, где среди потенциальных производителей водорода упоминаются «Газпром» и «Росатом» (с помощью атомной энергетики), причем «Росатом» уже получил одобрение нацпроекта развития атомных технологий, включая водородную энергетику, до 2025 года на 88,5 млрд руб. (половина пойдет из бюджета). Производством водорода также интересовались «Роснано», «Ростех», НОВАТЭК, «Роснефть», «Лукойл» и другие компании.