«Это «Операция Ы»: правительство о заключенных на стройках

Идея привлечь на работу на стройках заключенных «имеет право на жизнь», «если осужденные сами захотят», заявил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль. Он припомнил сюжет советского фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика» и свой опыт работы на кирпичном заводе.

«В Советском Союзе вот я сам лично работал на кирпичном заводе с осужденными. На своем опыте могу сказать, что это да, спецкомендатура, они жили в общежитиях, работали на строительных площадках, или в ЖКХ они работали, в сельском хозяйстве. То есть эта практика была. Вот вы фильм помните, когда там осужденных приглашали работать на винзавод, на стройку? Это «Операция Ы»,

— сказал вице-премьер.

По его словам, эксперимент уже реализуют в Москве и в Московской области. Хуснуллин подчеркнул, что эта мера будет добровольной, а качество работы заключенных обеспечит Стройконтроль.

В Минпромторге не видят необходимости в привлечении заключенных на работы в сектор промышленности, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

«У нас для этого есть высококвалифицированная рабочая сила, где мы не чувствуем дефицита сегодня. Я говорю о том, что на наших предприятиях так задача не стоит, а на стройки — почему нет», — сказал министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Минюст и ФСИН в свою очередь готовы отправлять осужденных на стройки и прииски.

Накануне министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что ведомство разрабатывает поправки к законодательству, оставляющие право на УДО за осужденными, которые согласились на принудительные работы. Также министерство уже сообщало о планах к 2030 году расширить вместимость исправительных центров, чтобы принять всех осужденных на принудительные работы (около 188 тыс. чел. из почти 480 тыс. сидящих в колониях на начало года).

По мнению Минюста, их могут задействовать на крупных стройках, а также для экологической очистки Арктики — обсуждаются идеи сокращения срока для тех, кто согласится работать в Арктической зоне. ФСИН предлагал использовать труд заключенных на модернизации БАМа — как

писал «Ъ» со ссылкой на три источника, подрядчики »РЖД» уже набирают осужденных на принудительные работы для отправки первой партии в июне.

Напомним, в конце мая глава ФСИН Александр Калашников предложил организовать на крупных стройках исправительные центры для осужденных (особые общежития с жестким контролем, где отбывающие наказание могут видеться или жить с семьей, а днем ходить на работу), которые имеют право перейти на принудительные работы. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия» с зарплатой не ниже МРОТ (сейчас составляет 12 792 руб.).

Руководителя ФСИН поддержали глава СПЧ Валерий Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова, глава СКР Александр Бастрыкин.

Против идеи высказались опрошенные »Ъ» сами заключенные. По их словам, для тех, кто согласился пойти на принудительные работы, «обнуляется» срок при отсчете УДО, а условия жизни подчас гораздо тяжелее, чем в колониях общего режима, и из зарплаты вычитаются все расходы: на одежду, свет, мыло и т.д.

Обмен заключенных на мигрантов не равноценен и не заинтересует бизнес,

считает руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. Он пояснил, что большинство осужденных в России не имеют нужной для работы на стройках квалификации, и есть проблема текучки кадров: «У тебя сегодня человек есть, а завтра его этапировали, либо он освободился, либо заболел и умер. При этом учиться на столяра или токаря нужно год-два».